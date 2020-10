Hệ thống phanh ABS trên ô tô có tác dụng quan trọng ra sao?

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là gì?

Ngày nay, hầu hết các hãng sản xuất ô tô đều có trang bị hệ thống phanh an toàn ABS cho những mẫu xe của mình. ABS là từ viết tắt từ Anti-Locking Brake System, hiểu theo cách đơn giản là hệ thống chống bó cứng phanh. Đây là một trong những tính năng an toàn chủ động cần có của xe ô tô hiện nay để giảm thiểu tối đa tổn thất và bảo đảm an toàn cho người sử dụng xe ô tô.

Thông thường khi xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ có tín hiệu trên bảng điều khiển. Cần lưu ý nếu xe ô tô có trang bị ABS nhưng đèn tín hiệu không sáng sau khi bật chìa khóa trong vòng 3 giây thì cần tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh.

Biểu tượng hệ thống phanh ABS trên màn hình điều khiển

Tác dụng của hệ thống ABS trên ô tô là gì?



Trong di chuyển thực tế, những tình huống xe di chuyển trong điều kiện trơn trượt như đường bị ướt do nước mưa, bùn đất, đường bị đóng băng hay phanh gấp đột ngột khi có chướng ngại vật là không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ của hệ thống ABS sẽ giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp.

Trong trường hợp thực tế, khi xuất hiện chướng ngại vật người lái xe thường đạp phanh thật mạnh hoặc đánh lái sang hai bên. Tuy nhiên cả hai trường hợp xử lý tình huống đều có thể xảy ra sai sót dẫn đến hậu quả xấu. Vì vậy việc người lái xe làm chủ được tay lái, phanh xe không bị bó cứng sẽ giúp cho xe ô tô tránh những tình huống nguy hiểm như lật xe, chệch tay lái khỏi làn đường đang đi đổi hướng va chạm với những phương tiện khác… Nhất là trong trường hợp mặt đường kém ma sát, mức độ khóa cứng bánh xe tăng lên 4 bánh thì nguy hiểm sẽ càng tăng cao.

Khi xảy ra tình huống người lái xe cần giữ chắc tay lái, thả lỏng vai và chân đạp mạnh vào phanh, việc chân phanh nhấp nhả liên tục trong vòng vài giây cho đến khi xe ô tô giảm tốc hoặc dừng hẳn để tránh tai nạn sẽ do hệ thống tự điều chỉnh. Người lái xe cũng nên chú ý trong quá trình sử dụng, nếu xe được trang bị phanh ABS cần đạp phanh dứt khoát, không nhấp nhả liên tục vì đó là nhiệm vụ của hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên xe hơi. Việc đánh lái và tự nhấp nhả phanh trong lúc hệ thống ABS đang làm việc làm cho hệ thống chống bó cứng phanh bị vô hiệu hóa, mất đi tác dụng.



Tuy nhiên, ưu điểm cũng chính là nhược điểm của hệ thống chống bó cứng phanh ABS đó là việc hệ thống phanh làm nhiệm vụ hỗ trợ cho người lái xe sẽ dẫn đến lơ là, mất cảnh giác và phụ thuộc vào tính năng an toàn chủ động này.