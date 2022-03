Hẹn hò qua ứng dụng: Chuyên gia an ninh mạng đưa lời khuyên an toàn

Các ứng dụng hẹn hò đã giúp cho việc tìm kiếm những kết nối giữa người với người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nó cũng tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng.

Để giúp cộng đồng hẹn hò trực tuyến tại Việt Nam cảnh giác hơn và nhận biết được các dấu hiệu của hành vi lừa đảo, ứng dụng Tinder Việt Nam đã cùng chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu (Hieupc) chia sẻ một số mẹo quan trọng giúp phát hiện lừa đảo hẹn hò.

Cách phát hiện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua ứng dụng

Kẻ lừa đảo đều tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, tuy nhiên, có một số dấu hiệu để phát hiện liệu kẻ đó có đang rình rập để làm việc bất chính không.

Nếu kẻ đó đề nghị bạn không sử dụng ứng dụng hẹn hò để liên lạc nữa mà chuyển san phương thức hoặc nền tảng khác, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chúng đang cố gắng xóa dấu vết của các tương tác trên ứng dụng hẹn hò và lấy thêm thông tin cá nhân của bạn như số điện thoại. Những thông tin cá nhân giúp ích cho chúng rất nhiều trong quá trình lừa đảo.

Việc thể hiện tình cảm hoặc sự chú ý quá mức hay "thả thính dồn dập" đều là dấu hiệu của một nguy hiểm tiềm ẩn.

Kẻ lừa đảo muốn xây dựng mối quan hệ càng nhanh càng tốt, vì vậy hãy cảnh giác với bất kỳ ai nói rằng việc gặp được bạn là "định mệnh" sau vài tin nhắn, hứa hẹn những điều xa xôi và hoành tráng thậm chí là cầu hôn bạn sau vài buổi hẹn.

Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thường lập kế hoạch cho buổi hẹn và hủy bỏ vào phút cuối với những lý do "khẩn cấp" như thành viên gia đình hoặc chính anh ta phải vào viện, hoặc sự cố khiến anh ta bị mắc kẹt ở nước ngoài. Những lý do này chính là những cái cớ để kẻ xấu có thể mượn tiền từ bạn mà không bị mảy may nghi ngờ.

Một người quen qua mạng bình thường sẽ không bao giờ yêu cầu bạn chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn.

Quyết định ai trả tiền cho bữa tối của hai người là một chuyện, nhưng việc bị kéo vào những rắc rối hoặc nhu cầu tài chính cá nhân người kia thì lại là chuyện khác. Nếu điều này xảy ra, đặc biệt là khi mới trò chuyện, đó có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo tài chính, người dùng hãy đặc biệt cảnh giác.

Một số kẻ lừa đảo thực sự là những "chuyên gia" thành thạo trong việc lấy được niềm tin của người khác một cách nhanh chóng. Những đối tượng này thường vẽ nên bức tranh về một cuộc sống lý tưởng trong tương lai, sau đó chúng sẽ yêu cầu được tiếp cận vào các nguồn tài chính của bạn. Trong khi đó, chúng sẽ liên tục lấy cớ rằng cần phải hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về các khoản đầu tư hoặc giao dịch kinh doanh.

Cách bảo vệ bản thân trước những trò lừa đảo khi hẹn hò qua ứng dụng

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết trực giác là bạn đồng hành tuyệt vời nhất của mỗi người. Luôn tin vào phán đoán của bản thân và nếu có điều gì đó không ổn, người dùng hãy sử dụng tính năng chặn và báo cáo của ứng dụng hẹn hò.

Những kẻ lừa đảo hiếm khi sử dụng ảnh của chính họ, vì vậy người dùng hãy thử lật ngược tấm ảnh hồ sơ của kẻ đó và tìm kiếm xem chúng có được sử dụng ở những nền tảng khác trên mạng hay không.

Giống như người dùng muốn biết một đối phương tiềm năng, để hiểu được một người rõ nhất thì hãy đặt câu hỏi cho họ. Để ý các sự kiện và câu chuyện có nhất quán không hoặc câu trả lời mơ hồ cho các câu hỏi rất cụ thể cũng có thể là dấu hiệu nhận biết.

Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin chi tiết được bạn chia sẻ trên mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò để hiểu rõ hơn về bạn. Vì vậy, hãy tránh chia sẻ thông tin cá nhân về gia đình và bạn bè, địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan hoặc thói quen hàng ngày của bạn.

Đừng chia sẻ những bức ảnh, video khỏa thân hoặc thân mật cũng như các thông tin cá nhân nhạy cảm với đối tượng hẹn hò trực tuyến của bạn.

Điều này giúp ngăn chặn tình trạng kẻ xấu rò rỉ ảnh của bạn trên mạng xã hội hoặc các trang web 18+ để tống tiền, bôi nhọ và đe dọa bạn. Thậm chí, điều này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc, cuộc sống, các mối quan hệ và công việc của bạn.

Bạn hãy kiểm tra thật kỹ các liên kết hoặc tệp lạ trước khi nhấp vào chúng. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin của mọi người để mời chào các món hàng hóa, quà tặng và yêu cầu chuyển khoản ngân hàng như một cách để thực hiện các mưu đồ lừa đảo.

Nhiều người đã bị lừa giao cho chúng thông tin cá nhân, thông tin thanh toán và tiền thông qua các liên kết này có được từ những buổi hẹn hò trực tuyến của họ.

Đừng bao giờ chuyển tiền cho người bạn gặp trên mạng, bao gồm cả việc cung cấp số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển khoản, mã số an sinh xã hội của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác. Ngoài ra, hãy hết sức cẩn trọng với các trang web đầu tư trực tuyến hoặc các trò lừa đảo đa cấp.

Đại diện Tinder cũng cho biết đã đầu tư xây dựng một bộ công cụ an toàn tùy chỉnh để người dùng có thể bảo vệ bản thân khi trải nghiệm ứng dụng với 5 tính năng hàng đầu chống lừa đảo bao gồm: Lớp bảo vệ mới machine learning; Chặn liên hệ; Công cụ xác thực danh tính; Công cụ báo cáo; Trung tâm an toàn.