Hạ tầng giao thông TP.HCM đang được tập trung đầu tư phát triển mạnh. Ảnh minh họa: Quốc Hải

Cụ thể, dữ liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 4.842,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 57,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 7 tháng năm 2023, ước thực hiện 20.295,5 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố đạt 20.052,1 tỷ đồng, tăng 43,1%, vốn ngân sách cấp huyện đạt 241,4 tỷ đồng, tăng 55,8%.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2023, tổng số vốn đầu tư đã được giải ngân là 15.431,2 tỷ đồng, đạt 22,5% so với kế hoạch vốn năm 2023 được UBND TP giao, đạt 21,9% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước đến hết 7 tháng năm 2023, giải ngân được 19.153,2 tỷ đồng, đạt 28% so với kế hoạch vốn TP thực hiện.

Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

Đặc biệt, 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã tập trung vào các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chẳng hạn, với Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), dự kiến trong quý 3 năm nay, sẽ được cấp 268 tỷ đồng vốn điều lệ để chuẩn bị nhân sự khai thác tuyến tàu điện đầu tiên.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/7/2023, TP.HCM đã cấp phép 27.664 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 261.167,1 tỷ đồng, tăng 9,3% về giấy phép và giảm 14,1% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, 09 ngành dịch vụ chủ yếu có 20.509 doanh nghiệp thành lập, tăng 10,8% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 176.424,6 tỷ đồng, giảm 23,8%. Đáng chú ý, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 836 đơn vị với vốn đăng ký đạt 34.523,8 tỷ đồng, giảm 60,2% so với cùng kỳ.

Với Dự án Thành phần số 1 đường Vành đai 3: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của 4 gói thầu xây lắp đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm định và Ban Quản lý Dự án công trình Giao thông phê duyệt. Đến thời điểm hiện nay, nguồn vật liệu cung cấp cho Dự án đường vành đai 3 đã sẵn sàng, bảo đảm phục vụ công tác thi công liên tục đến khi hoàn thành.

Còn với Dự án Thành phần số 2 đường Vành đai 3: Tính đến ngày 14/7/2023, tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho tuyến Vành đai 3 trên địa bàn TP. HCM đạt khoảng 91,7% (374 ha/410 ha). Trong đó, huyện Hóc Môn bàn giao 100% mặt bằng, huyện Củ Chi bàn giao 97% mặt bằng (đạt 63/65 ha), huyện Bình Chánh bàn giao hơn 94% mặt bằng (137/145 ha) và thành phố Thủ Đức bàn giao gần 75% mặt bằng (74/99 ha).

Tính đến hết tháng 6/2023, TP đã thực hiện chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng 9.401 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 52% (so với Kế hoạch vốn được giao là 18.000 tỷ đồng).

Dự kiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường Vành đai 3 sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023.