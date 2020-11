H'Hen Niê nổi bật giữa dàn mỹ nhân Việt tham gia show thực tế kích cầu du lịch

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn Hoa hậu, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tham dự buổi công bố chương trình truyền hình du lịch thực tế 4.0, đồng thời ra mắt ứng dụng "Vietnam Why Not" tại TP.HCM.



Hoa hậu H'Hen Niê quyến rũ khi diện trang phục hở vai.

Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not được Unimedia lên ý tưởng và ra đời trong thời điểm cả nước phối hợp kích cầu du lịch nội địa. Với sức ảnh hưởng cộng đồng, các Hoa hậu, Á hậu chính là những đại sứ văn hoá du lịch quốc gia và là hạt nhân đóng góp giá trị lan tỏa thông điệp của chương trình. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước với cộng đồng bằng hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam.



Đây cũng là chương trình Truyền hình thực tế (THTT) ứng dụng nền tảng tiên phong công nghệ. Cụ thể, các Hoa hậu, Á hậu đã được chia đội, cùng nhau thi đấu với nhiều chủ đề khác nhau. Các đội chơi sẽ được áp dụng luật chơi hoàn toàn bằng thiết bị công nghệ cao, chỉ sử dụng điện thoại thông minh (điện thoại hành trình) và QR Code để truy xuất thông tin, yếu tố này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong suốt cuộc chơi.

Hoa hậu Khánh Vân tham gia chương trình thực tế.

Chương trình bao gồm 10 tập xuyên suốt tương ứng với 10 chặng hành trình tại mỗi tỉnh thành tiêu biểu trên cả nước. Ba đội chơi sẽ phải thực hiện những thử thách được BTC đặt ra, đồng thời tìm hiểu và khám phá nét đẹp văn hóa vùng miền của mỗi điểm đến nhằm quảng bá du lịch địa phương.

Thông qua chương trình "Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not", App Vietnam Why Not ra mắt đánh dấu sự phối hợp với Appfast – đối tác chính thức về công nghệ cùng phát triển nhằm tạo ra một kênh thông tin du lịch thông minh có hình thức tương tác trực tiếp với người sử dụng. Đây là cổng thông tin du lịch hàng đầu sở hữu lượng thông tin nóng nhất, nổi bật nhất mà những người mê du lịch không thể bỏ qua.



"Đi Việt Nam đi – Vietnam Why Not" nhận được sự ủng hộ và tham gia đồng hành xuyên suốt từ 9 Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng hiện nay của Việt Nam. Điểm đặc biệt là các người đẹp phần lớn đều xuất thân từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và từng tham gia nhiều chương trình THTT khác nhau.



3 đội chơi được đặt tên lần lượt: Đội Quai Thao, Đội Nón Lá, Đội Khăn Rằn.



Đội Quai Thao: Ngọc Diễm – Hoa hậu Du lịch 2008; Ngọc Châu – Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2019, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016; Tường Linh – Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam 2017.

Đội Nón Lá: Khánh Vân – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; Mâu Thuỷ - Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013; Hương Ly – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015.

H'Hen Niê cùng các Hoa hậu, Á hậu tham gia chương trình.

Đội Khăn Rằn: Võ Hoàng Yến – Siêu mẫu, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008; Kim Duyên – Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; Hoàng My – Á hậu, Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011.

Các đội buộc phải hoàn thành tất cả thử thách trong một tập. Đội có tổng điểm thử thách trong tập cao nhất là đội chiến thắng của tập đó. Đội có tổng điểm tích luỹ (từ các tập) cao nhất sẽ là đội chiến thắng chung cuộc, được công bố kết quả và trao giải trong đêm Gala diễn ra ngày 29/1/2021. Giải thưởng chung cuộc cho đội chiến thắng là 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giải thưởng phụ và các quà tặng giá trị khác.



Chương trình dự kiến lên sóng vào lúc 21h55, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 27/11.