Hiện tượng chibi “lên ngôi” tại đêm nhạc Anh Trai Say Hi – Hứa hẹn bùng nổ cá tính với VIB

Sau concert “Anh Trai Say Hi” đêm 1, không khó để nhận ra một hiện tượng mới đang “gây bão” trên mạng xã hội. Hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo bất ngờ thay đổi ảnh đại diện thành những hình chibi ngộ nghĩnh và độc đáo.

Hiện tượng này không chỉ tạo nên làn sóng thích thú mà còn khiến cộng đồng mạng tò mò về nguồn gốc của những bức ảnh đầy cá tính này. Nguồn gốc của hiện tượng này chính là hoạt động tại booth của VIB trong concert, nơi khách hàng đã có cơ hội trải nghiệm tính năng cá nhân hóa hình ảnh in trên thẻ tín dụng với chân dung cá nhân được vẽ lại bởi công nghệ AI. Tính năng cho phép tạo ra những bức chân dung chibi từ chính ảnh khách hàng cung cấp đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả tại đêm concert. Đây cũng chính là buổi thử nghiệm đầu tiên cho sự ra mắt của tính năng cá nhân hóa hình ảnh in trên thẻ tín dụng đầy sáng tạo mà VIB sẽ chính thức giới thiệu vào ngày 20/10 tới. VIB mở ra kỷ nguyên "siêu cá nhân hóa" cho thẻ tín dụng VIB đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng cá nhân hóa thẻ tín dụng với sự kiện ra mắt dòng thẻ Super Card, dòng thẻ tín dụng đầu tiên cho phép khách hàng lựa chọn các tính năng từ tích điểm, hoàn tiền, danh mục chi tiêu ưu đãi, đến số thẻ, ngày sao kê, số tiền thanh toán tối thiểu Có thể nói, với Super Card của VIB, chính khách hàng là người "sản xuất" chiếc thẻ của riêng mình. Sau đó, VIB tiến tới nâng cấp tính năng cho phép toàn bộ chủ thẻ tín dụng lựa chọn ngày sao kê, số tiền thanh toán tối thiểu, số tiền thanh toán tự động và điều chỉnh mọi hạn mức giao dịch trên MyVIB cũng như cho phép khách hàng lựa chọn và điều chỉnh danh mục hoàn tiền dành cho thẻ Cash Back và Family Link Và lần này, với sự đồng hành của công nghệ AI, khách hàng sẽ không chỉ được "sản xuất" thẻ về mặt chức năng mà còn có thể cá nhân hóa diện mạo của thẻ với những hình ảnh chibi và nhiều phong cách khác đầy sáng tạo và độc đáo. Bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm? Đừng lo! Nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội tham gia trải nghiệm tính năng này tại buổi concert "Anh Trai Say Hi" đêm 1 vừa qua, đừng lo! VIB sẽ mở lại tính năng cá nhân hóa thẻ từ ngày 10/10 với phiên bản thử nghiệm, trước khi chính thức ra mắt vào 20/10. Hãy lưu những ngày này vào lịch để trở thành một trong những người đầu tiên thử nghiệm và tạo ra một chiếc thẻ tín dụng độc nhất vô nhị, không chỉ là công cụ tài chính mà còn là một dấu ấn cá nhân độc bản của chính bạn. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và sự sáng tạo cá nhân, VIB đang từng bước đưa các sản phẩm của mình đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Đây không chỉ là cách để VIB nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn là một hướng đi mới, khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính. Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới sáng tạo, nơi mọi chi tiết trên chiếc thẻ tín dụng đều được "may đo" theo phong cách của bạn? Tham khảo thêm VIB đưa ra giải pháp vay mua nhà phố, mua căn hộ linh hoạt bậc nhất thị trường

