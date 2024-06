Công an chốt chặn, Hiệp hội Du lịch Hà Giang ra văn bản cảnh báo du khách không đi sông Nho Quế

Mưa lũ, sạt lở tại các cung đường, điểm, khu vực tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Ảnh: HB Hà Giang)

Hiệp hội Du lịch Hà Giang ra văn bản cảnh báo du khách không đi sông Nho Quế

Cụ thể, nội dung văn bản nêu, theo nhiều nguồn thông tin thực tế Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh nắm được, do tình hình mưa lũ kéo dài, tuyến đường lên sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa - Thái An; đường Mèo Vạc - Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Lượng nước lớn từ khe núi kéo theo bùn, đất đổ xuống các con đường tại Hà Giang. (Ảnh: HB Hà Giang)

Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc - huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này. Đặc biệt, chiều 9/6, mưa lớn khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia bắt.

Theo đó, nhiều đoạn đường bị phá tung bởi lượng nước lớn từ khe núi cao đổ xuống. Đoạn đường 6 km từ đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế (thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) cũng bị mưa lũ phá khiến nhiều phương tiện bắt buộc phải dừng lại không thể đi qua.

Hiệp hội Du lịch Hà Giang thông báo thông tin trên đến các chi hội trưởng các chi hội nhà hàng, khách sạn, du lịch huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê, Xín Mần, Chi hội vận chuyển khách du lịch, Chi hội lữ hành và toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch cùng thông tin đến toàn du khách đang tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Có phương án kế hoạch phù hợp để không ảnh hưởng đến hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Hà Giang.

Một số du khách và người dân địa phương đã mắc kẹt vào thời điểm lượng nước chảy xiết tại con đường đi xuống sông Nho Quế. (Ảnh: HB Hà Giang)

Cũng cuối ngày 9/6, theo nguồn tin từ người dân địa phương, để đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ kịp thời cho người dân, du khách, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã triển khai lực lượng thực hiện tuần tra, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống Sông Nho Quế, do tuyến đường xuống Sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng, rất nguy hiểm.

Công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang khuyến cáo người dân, du khách, các chủ phương tiện không di chuyển qua đoạn tuyến này (đặc biệt là ban đêm); đồng thời cần phải theo dõi, quan sát và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…

Công an huyện Mèo Vạc, khuyến cáo, chốt chặn tuyến đường xuống Sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng, rất nguy hiểm. (Ảnh: HB Hà Giang)

Mưa lũ, sạt lở đường xuống sông Nho Quế. (Ảnh: Kiều Nam)

Trước đó, Dân Việt đã đăng tải thông tin, mưa lớn diện rộng trong 2 ngày (từ ngày 8-9/6) tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Giang đã gây hư hỏng nhiều tuyến đường. Nhiều tuyến quốc lộ quan trọng đi các huyện vùng cao bị chia cắt do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, như: tuyến đường Thuận Hòa – Thái An; đường Mèo Vạc – Đồng Văn; đường xuống sông Nho Quế; đường Xín Cái – Mèo Vạc... bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Lượng đất đá tràn xuống đường lớn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này, một số du khách và người dân đã bị mắc kẹt.

Tại các tuyến đường giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng, thiết bị, xe máy khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo thông đường sớm nhất để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Các địa phương thống kê, đánh giá tổng hợp thiệt hại, triển khai lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.