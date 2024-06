Hiệu quả kinh tế khi mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Ngày 3/7, Sở GTVT TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có đề xuất với UBND TP về việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nút giao An Phú đoạn qua Vành đai 2 ở TP.HCM. Ảnh: Tứ Quý

Theo Sở GTVT, khi thực hiện dự án này, đã có những hiệu quả về kinh tế như kết nối thuận lợi với các trục đường giao thông chính của khu vực, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại..., góp phần phát triển hệ thống giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, dự án tạo thuận tiện cho việc giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng, giảm tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm, tạo sự ủng hộ, đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Đảm bảo an toàn cho người dân, làm tiền đề cho sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội của Thành phố.

Cũng theo Sở GTVT, hiện nay, TP, đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) với quy mô mặt cắt ngang 20m (mặt đường 12m), tổ chức giao thông 2 làn xe/chiều. Đoạn tuyến từ đường Mai Chí Thọ đến đường Đỗ Xuân Hợp đã đưa vào khai thác vào tháng 9 năm 2023, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông của các khu dân cư dọc đường cao tốc đến đường Mai Chí Thọ; đoạn tuyến từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Vành đai 2 đang tiếp tục triển khai, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2024.

Đồng thời, dự án xây dựng nút giao thông An Phú đang tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, cơ bản đã giải quyết nhu cầu giao thông các khu dân cư Nam Rạch Chiếc, khu dân cư phía Bắc đường cao tốc (đến đường Vành đai 2).

Do đó, để đảm bảo hiệu quả đầu tư và triển khai đồng bộ dự án, mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) với dự án mở rộng đoạn TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (do VEC làm chủ đầu tư, chưa thông qua chủ trương đầu tư dự án), đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND TP chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) khi dự án mở rộng.