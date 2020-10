Hiểu rõ 4 xu hướng này, làm nông nghiệp thông minh chắc chắn sẽ thuận lợi

Trí thông minh nhân tạo - AI

Công nghệ đang làm mọi thứ dễ dàng hơn với việc giúp người nông dân giám sát tình trạng của đất, nước và dự báo thời tiết, AI có thể tổng hợp dữ liệu để giúp người nông dân trả lời các vấn đề như: "Vụ mùa năm nay nên gieo trồng cây gì trên cánh đồng? Nên sử dụng gì cho việc phòng chống dịch bệnh và sâu hại? Có thể ứng biến nhanh như thế nào để nắm bắt và loại bỏ dịch bệnh cho cây trồng và gia súc?".

Những cỗ máy tự động hóa với trí thông minh nhân tạo sẽ nhanh hơn con người trong nhận ra những dấu hiệu của dịch bệnh trên một cánh đồng rộng lớn hoặc trong những đàn gia súc, giúp cho sớm có phương án giải quyết, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Robot Harvey giúp nông dân bang Queensland (Australia) thu hoạch ớt chuông. Ảnh: I.T

Đối với thời tiết, năm 2019 tình trạng hạn hán đã làm các vụ mùa bị thất thu ở nhiều nơi. Người nông dân thường có lịch niên giám nông nghiệp đã lạc hậu, với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo có khả năng dự đoán những loại hình thời tiết có thể ảnh hưởng tới các vụ mùa giúp cho người nông dân có thể biết trước, tạo được những vụ mùa bội thu và lập kế hoạch cho các vụ mùa kế tiếp.

Những ứng dụng của trí thông minh nhân tạo trong nông nghiệp đã tiến bước xa và đóng vai trò quan trọng, tạo nên vị thế dẫn đầu trong xu thế công nghệ năm 2020.

Chuỗi khối - Blockchain

Chuỗi khối (Blockchain) là một lĩnh vực có thể giúp ích rất nhiều cho công - nông nghiệp. Chúng ta thường xuyên được nghe đến việc triệu hồi hàng hóa thực phẩm do nhiễm vi khuẩn E.Coli. Trong đó, có rất nhiều hàng hóa thực phẩm không bị nhiễm khuẩn nhưng vẫn bị triệu hồi vì lý do an toàn, nguyên nhân chính là không thể xác minh được nguồn gốc sản phẩm một cách nhanh chóng.

Chuỗi khối (Blockchain) đang được sử dụng để xác định theo dõi thực phẩm thông qua chuỗi cung ứng, giúp chủ các cửa hàng trong thời gian tính theo giây có thể truy dấu nguồn gốc chi tiết của thực phẩm. Điều này có nghĩa là ngay lập tức có thể xác định được những chuỗi cung ứng không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Những sản phẩm bị nhiễm khuẩn có thể bị triệu hồi ngay trước khi ra thị trường. Và những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể tiếp tục được tiêu thụ mà không gây nên sợ hãi cho người tiêu dùng.

Nhận dạng qua tần số vô tuyến - RFID

Nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID), là công nghệ dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ được cấp mã số nhận dạng duy nhất gắn cho các vụ mùa hoặc đàn gia súc, biện pháp này kết hợp với Chuỗi khối để theo dõi tính xác thực trong chuỗi cung ứng.

RFID là nền tảng cơ sở cho việc truy xuất dữ liệu các chuỗi cung ứng. Các cửa hiệu bán hoa quả có thể xem và xác minh lại những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và khách hàng có thể theo dõi để đảm bảo thực phẩm họ mua có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo an toàn. Thông tin được thu thập bằng biện pháp RFID sẽ được các cửa hàng sử dụng để đảm bảo sản phẩm hàng hóa lương thực, thực phẩm mà họ nhập về bán luôn được an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Người nông dân và người chăn nuôi có thể đảm bảo sản phẩm của họ là an toàn trên bàn ăn của người tiêu dùng.

Cảm biến Internet vạn vật - IoT

Cảm biến IoT đã tác động lớn đến nông nghiệp. Những người nông dân có thể lắp đặt hệ thống IoT ở trên những cánh đồng để giám sát vụ mùa từ xa, người chăn nuôi có thể sử dụng chúng để theo dõi tình trạng của các đàn gia súc, đồng thời các cảm biến IoT được cài đặt trong các phương tiện, thiết bị giúp cho người nông dân có thể giám sát tình trạng hoạt động của máy móc, phương tiện nông nghiệp giúp sớm phát hiện khắc phục lỗi và vấn đề có thể xảy ra, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. Khả năng của IoT là để cảnh báo trước khi các vấn đề có thể xảy ra giúp cho chúng ta có thể can thiệp để ngăn chặn và giữ cho các thiết bị tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Chúng ta đề cập đến Trí thông minh nhân tạo và Những thiết bị tự động hóa ở trên, chúng thường tương tác thông qua cảm biến IoT để lấy dữ liệu cần thiết để đưa ra những quyết định và hành động hoặc là để cảnh báo bạn những việc cần làm.