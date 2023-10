Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh H.X.T, phụ huynh học sinh lớp 12A3 trong vụ việc Trường THPT Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có "ý kiến" với trường thì con bị cho thôi học cho hay: "Sở dĩ tôi có nhắn tin trong nhóm lớp là vì chưa đồng tình với một số khoản thu đầu năm của nhà trường.

Trường THPT Lạc Long Quân - nơi phụ huynh cho rằng khi có "ý kiến" là con bị nghỉ học. Ảnh: Lao động

Theo anh X.T, các khoản thu đầu năm của lớp 12A3, Trường THPT Lạc Long Quân, gồm học phí và 6 khoản phí dịch vụ như sau: Học phí học 2 buổi/ngày: 4.510.000 đồng/kỳ (5 tháng); Phí hỗ trợ cơ sở vật chất: 350.000 đồng/kỳ; Phí photo, thi khảo, học liệu: 250.000 đồng/kỳ; Tiền hỗ trợ hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa: 300.000 đồng/năm; Phí đoàn, đội: 300.000 đồng/năm; Tiền điện, nước: 200.000 đồng/kỳ; Phí vệ sinh: 150.000 đồng/năm. Ngoài ra, còn một khoản phí tự nguyện là bảo hiểm thân thể: 150.000 đồng/năm.

Tổng số tiền mỗi học sinh phải đóng đầu năm học (bao gồm bảo hiểm thân thể tự nguyện): 6.210.000 đồng.

Trước nội dung về những khoản thu này, nhóm phụ huynh cũng đã làm đơn kiến nghị xem xét:

"Theo quy định, trường ngoài công lập được tự chủ kinh phí cũng như các khoản thu chi nhưng phải được sự thống nhất chung của các phụ huynh và mọi việc thu chi phải được công khai minh bạch. Tuy nhiên, đầu năm học, trường Lạc Long Quân không thực hiện công khai thông tin về: Học phí và các khoản thu khác từ người học. Ngoài ra, nhà trường tự đưa ra các mức thu, không hề họp để đưa ra các khoản thu, chi lấy ý kiến thống nhất và được sự đồng ý của các phụ huynh.

Trường thu 350.000 đồng/năm/học sinh nhưng hàng năm không thấy nâng cấp hay sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất. Một số khoản khác như tiền điện, nước uống, tiền hướng nghiệp, ngoại khóa... Cả khối 10 và 11 chưa được học bất cứ ngành nghề nào nhưng nhà trường thu tiền học nghề 700.000 đồng/học sinh/năm.

Không những thế, nhà trường còn gây sức ép đối với lớp 12A3, bắt "ép" nhiều lần Chi hội trưởng lớp này phải nghỉ. Khi họp phụ huynh, cô giáo đã lôi chuyện riêng tư gia đình cá nhân của phụ huynh này ra nói trước cuộc họp của lớp trước toàn thể phụ huynh...", nội dung đơn nêu.

Tin nhắn của phụ huynh trong nhóm lớp. Ảnh: CMH

Chia sẻ với PV về vấn đề trên, ông Đinh Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân cho hay: "Quỹ cha mẹ học sinh là do Ban đại diện cha mẹ học sinh quyết và chi. Nhà trường không chi quỹ cha mẹ học sinh. Nhà trường có giữ hộ do được ban đại diện cha mẹ học sinh nhờ giữ để đảm bảo an toàn về tài chính, tránh rủi ro khi giao cho cá nhân giữ.

Cũng do những thắc mắc về việc thu chi quỹ cha mẹ học sinh, nhà trường quyết định không thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh, không có quỹ cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Trường THPT Lạc Long Quân là trường ngoài công lập. Học phí và phí dịch vụ giáo dục khác được nhà trường xây dựng trên cơ sở lấy thu bù chi. Trường không lạm thu".

Nói thêm về nhà trường việc bêu rếu học sinh, ông Dũng khẳng định: "Tôi khẳng định là không có việc bêu riu học sinh xảy ra trong nhà trường, cũng như không có những sự việc tương tự gây sức ép tâm lý cho em như trù dập, tẩy chay em.

Sáng nay tôi đã trực tiếp lên lớp nói chuyện với học sinh để ổn định tâm lý cho em, động viên em cứ yên tâm tập trung vào việc học chuẩn bị cho kỳ thi lớp 12. Tôi cũng quan sát và thấy em học tập bình thường, hòa đồng với các bạn.

Tôi cũng bổ sung thêm là đến thời điểm này nhà trường chưa nhận được một khoản đóng góp học phí và phí dịch vụ giáo dục nào cho năm học 2023-2024 từ gia đình học sinh. Những khoản này đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo từ đầu năm học. Nhà trường vẫn đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh nhưng nhà trường cũng mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của cha mẹ học sinh.

Hiện nhà trường cũng chưa nhận được bất kỳ lịch hẹn làm việc nào từ phía phụ huynh học sinh. Tôi đã làm báo cáo gửi Hội đồng quản trị và chờ ý kiến chỉ đạo. Về phía nhà trường, chúng tôi mong muốn có được ý kiến thống nhất với phụ huynh học sinh để đảm bảo sự việc dừng lại, ổn định công tác giáo dục trong nhà trường".