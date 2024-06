Highlight CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ (1-2): Thẻ đỏ nghiệt nghã và đoạn kết ẩu đả

CH Czech không có con đường nào khác ngoài giành chiến thắng trong trận này để đi tiếp bởi họ chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó có thể an tâm vào vòng sau nếu không thua, do đó đội bóng của HLV Vincenzo Montella có lý do để chơi một thế trận dè chừng.

Calhanoglu (phải) ăn mừng bàn mở tỷ số với Demiral, nhưng sẽ bị treo giò trận sau của Thổ Nhĩ Kỳ.

CH Czech chưa kịp tấn công thì được tin Georgia bất ngờ dẫn trước Bồ Đào Nha, qua đó đẩy họ xuống cuối bảng. Thầy trò HLV Ivan Hasek đẩy nhanh tốc độ lên bóng, Lukas Provod sút xa bị Gunok cản phá và sau đó Robin Hranac đánh đầu vọt xà sau đường chuyền đầu của Tomas Soucek. Tuy nhiên tới phút 20 mọi chuyện trở nên xấu đi cho CH Czech, một pha truy cản tưởng như không quá rắn của Antonín Barák dành cho Salih Özcan lại bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 khiến CH Czech chỉ còn 10 người.

Thổ Nhĩ Kỳ pressing ngay sau đó với cường độ cao để không cho CH Czech có cơ hội gây áp lực, Arda Guler suýt nữa mở điểm với pha tung người móc bóng trên không đi chệch cột dọc. Dù vậy trước giờ nghỉ CH Czech suýt nữa có bàn thắng nếu cú dứt điểm của David Jurásek không bị Günok cản phá.

Phút 51 bàn thắng cuối cùng đã đến, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cánh phải và sau khi cú dứt điểm của Kenan Yildiz bị đẩy ra, tiền vệ Hakan Calhanoglu đã đá bồi vào góc hiểm. Nhưng tới phút 66 bỗng dưng Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ, thủ môn Günok trong một pha bắt bóng đã bị Tomáš Chorý gây áp lực và làm rơi bóng, tạo cơ hội cho Soucek dứt điểm bồi gỡ hòa 1-1.

Ở phút 82 pha đưa bóng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ của Jan Kuchta đã không được công nhận sau khi trọng tài thổi phạt cầu thủ này trong tình huống trước khi dẫn tới pha dứt điểm, mặc dù trọng tài có thể cho hết pha bóng rồi mới kiểm tra VAR. Đòn quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ được tung ra ở phút 90+4, một pha phản công 6-đánh-4 hoàn tất bởi pha rẽ vào và cứa lòng góc xa của Tosun.

Cenk Tosun (phải) ghi bàn quyết định trận đấu ở phút 90+4.

Thắng 2-1, Thổ Nhĩ Kỳ giành ngôi nhì bảng F và sẽ gặp Áo ở vòng 1/8 nhưng mất Calhanoglu vì thẻ vàng ở hiệp 2. Trận đấu kết thúc trong một màn xô xát giữa hai đội và trọng tài rút thêm thẻ đỏ dành cho Chorý, nâng tổng thẻ lên 16 thẻ vàng & 2 thẻ đỏ.