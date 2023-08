Him Lam Land chung tay ủng hộ Quỹ học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó”

Ngày 19/8, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức lễ trao học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" lần thứ 32, năm học 2023-2024. Đây là quỹ học bổng dành cho các con em hội viên hội phụ nữ, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nữ sinh viên bị mất người nuôi dưỡng trực tiếp do dịch Covid-19 tại 21 quận/huyện và TP Thủ Đức, TP.HCM.

Năm nay, chương trình trao tặng 268 suất học bổng cho các em nữ sinh cấp trung học có hoàn cảnh khó khăn đến từ các quận huyện tại TP.HCM và thành phố Thủ Đức (mỗi suất từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng) và 15 suất học bổng cho nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi do dịch bệnh COVID-19 (mỗi suất 10 triệu đồng).

Đại diện Him Lam Land (đầu tiên từ trái qua) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao tặng học bổng cho các em "nữ sinh hiếu học vượt khó".

Là một doanh nghiệp luôn "gắn xã hội trong kinh doanh" nên những hoạt động mang đến giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội luôn được Him Lam Land chú trọng, đặc biệt là giáo dục. Với mục đích hỗ trợ, tiếp sức cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực đạt kết quả tốt trong học tập, Công ty Him Lam Land đã đồng hành cùng báo Phụ Nữ TP.HCM đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó". Tại chương trình, đại diện Công ty Him Lam Land đã tận tay trao từng suất học bổng ý nghĩa đến các em.



Him Lam Land hy vọng, thông qua những suất học bổng được trao tận tay sẽ phần nào giúp các em nữ sinh có khoản chi phí để trang trải cuộc sống hàng ngày, cũng như tiếp thêm động lực để các em có thể yên tâm học tập và cố gắng phấn đấu hiện thực hóa những ước mơ của bản thân.

Đại diện các nhà tài trợ nhận hoa và thư cảm ơn từ báo Phụ Nữ TP.HCM.

Tại chương trình trao học bổng, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM nhắn nhủ đến các em nữ sinh: "Học bổng mà các em nhận ngày hôm nay là những phần quà mà đồng bào thành phố đã chắt chiu từ thành quả lao động nhọc nhằn của mình dành cho các em. Vì vậy các em hãy cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ lòng các cô chú, để sau này có thể tự lo cho bản thân mình, cho gia đình và có điều kiện đóng góp cho đất nước. Với chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó của Báo Phụ nữ TP.HCM, chúng tôi mong rằng các em không còn đơn độc trên con đường tương lai phía trước. Các em cũng hãy nhớ rằng dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn có những bàn tay nhân ái nắm lấy bàn tay mình".

Được biết, chương trình học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" được Báo Phụ nữ TP.HCM thực hiện từ năm học 1991-1992 với 61 suất, trị giá 450.000 đồng/suất. Qua mỗi năm học, số suất và trị giá mỗi suất đều tăng dần. Tính đến hết năm học 2022-2023, Báo Phụ nữ TP.HCM đã trao tổng cộng gần 8.800 suất học bổng với tổng kinh phí gần 13 tỉ đồng cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em hội viên hội Liên hiệp Phụ nữ, con em nữ công nhân.