Him Lam land hỗ trợ 300 triệu đồng cho 2 điểm trường khó khăn tại Phong Thổ, Lai Châu

Tổng giá trị các công trình 300 triệu đồng

Vượt hơn 500km từ Hà Nội, Đoàn công tác của báo Tin tức và Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa ốc Him Lam đã có mặt tại điểm Trường mầm non Mù Sang và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và trao tặng 2 điểm trường với tổng giá trị lên tới 300 triệu đồng. Trong đó, tại điểm Trường mầm non Mù Sang, Đoàn đã trao tặng 150 triệu đồng để khởi công xây dựng nhà ăn, bếp ăn, bể chứa nước sạch cho trường và 150 triệu đồng cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Dào San để xây dựng khu vực vệ sinh.

Đại diện Him Lam Land trao tặng 150 triệu đồng tại điểm Trường mầm non Mù Sang

Được biết, trường mầm non Mù Sang thành lập từ năm 2007 gồm 6 lớp, với 120 học sinh, đến nay đã mở rộng thành 19 lớp, với hơn 400 học sinh. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn; phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống phòng học ở các điểm trường đa số là lắp ghép, chưa có nhiều phòng học được xây dựng kiên cố.



Là điểm dừng chân thứ 2 của Đoàn công tác, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS xã Dào San có 17 lớp học, 703 học sinh, trong đó có 237 học sinh bán trú. Trường thường xuyên được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên chủ yếu được đầu tư xây dựng phòng học bộ môn nhằm phục vụ cho việc học tập. Chính vì vậy, hạng mục công trình phụ còn thiếu thốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của trường học.

An sinh cho người dân và học sinh vùng khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Ninh Hồng Nga - Tổng biên tập báo Tin tức cho biết: "Bếp ăn, bể chứa nước sạch, hay nhà vệ sinh đều là những hạng mục hết sức thiết thực, đồng hành với các em học sinh trên hành trình "tìm con chữ". Trong hơn 11 năm qua, chương trình thiện nguyện "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin tức luôn tự hào đã đem tinh thần thiện nguyện của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo, cùng tấm lòng của các nhà tài trợ, đến đúng được những vùng, miền khó khăn trên cả nước".

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land phát biểu tại buổi lễ

Đồng hành cùng báo Tin tức, Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land chia sẻ: "Trong những năm qua, chúng tôi luôn đồng hành và thực hiện nhiều chương trình an sinh cho người dân, học sinh ở các tỉnh trong cả nước. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Him Lam Land các em học sinh sẽ có một môi trường học tập tốt hơn, góp phần tạo động lực, tiếp sức cho Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các mầm non tương lai trên hành trình chinh phục con chữ, từ đó khơi dậy tinh thần khát vọng vượt khó vươn lên.

Lễ khởi công xây dựng khu vệ sinh cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS xã Dào San

Đón nhận hỗ trợ từ Đoàn công tác, các thầy cô và các em học sinh đều bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn sâu sắc trước những hành động thiết thực và ý nghĩa. Đại diện các Trường cam kết sẽ tiến hành xây dựng đảm bảo đầy đủ hạng mục, chất lượng, thời gian thi công… để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Với phương châm lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Him Lam Land luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình hướng tới thế hệ tương lai, mầm non của đất nước nhằm giúp đỡ trẻ em vùng cao khó khăn có những lớp học khang trang, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.