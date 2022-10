Him Lam Land giành chiến thắng giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” tại APEA 2022

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land cùng tập thể CBNV.

APEA là giải thưởng doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực Châu Á, được tổ chức bởi Enterprise Asia. Với chủ đề "Kết nối - Hội tụ - Tôn vinh", giải thưởng công nhận những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, năm 2022 đánh dấu cột mốc 16 năm có mặt ở khu vực châu Á và 6 năm đánh giá những doanh nghiệp tại Việt Nam của APEA.

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land nhận giải "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022"

Với những thành tích nổi bật trong kinh doanh và những cống hiến quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế trong năm 2022, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã vượt qua nhiều ứng cử viên để giành chiến thắng hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022" do Enterprise Asia bình chọn. Giải thưởng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Him Lam Land trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chia sẻ: "Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam rất vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022. Đây chính là minh chứng cho sự ghi nhận của cộng đồng và những đóng góp của Him Lam Land cho thị trường. Giải thưởng cũng chính là nguồn động lực để Him Lam Land tiếp tục phát triển trong thời gian tới, cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng".

Dự án Him Lam Vạn Phúc

Sau chặng đường gần 15 năm không ngừng lớn mạnh, Him Lam Land đã dần khẳng định được vị thế của mình, trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn trên các lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản, đầu tư tài chính. Những dự án do Him Lam Land đầu tư, phát triển đã tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản như: KĐT Him Lam Tân Hưng (TP.HCM), KĐT Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Riverside (TP.HCM), Him Lam Chợ Lớn (TP.HCM), Him Lam Phú An (TP.HCM), Him Lam Vạn Phúc (Hà Nội)…

Luôn chủ động tìm cơ hội trong thách thức, tiếp tục triển khai những kế hoạch kinh doanh mới để tiếp đà tăng trưởng và bứt phá trong thời gian tới, Him Lam Land đã và đang bắt tay vào thực hiện nhiều kế hoạch kinh doanh mới. Cụ thể trong thời gian tới, Him Lam Land sẽ triển khai loạt dự án mới như Phố Nam Sài Gòn (Tp.HCM), Him Lam Vĩnh Tuy (Hà Nội), Him Lam Green City (Tp.HCM) …

Đứng trước giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế - xã hội, Him Lam Land tập trung củng cố và bổ sung đội ngũ nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.