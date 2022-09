Him Lam Land bàn giao sổ đỏ cho cư dân Him Lam Vạn Phúc

Pháp lý minh bạch - An tâm sở hữu

Với tâm huyết mang đến không gian sống đẳng cấp cho các cư dân, những năm qua, Him Lam Land luôn chứng minh sứ mệnh tiên phong kiến tạo những sản phẩm chất lượng cao được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, tiện ích vượt trội. Đồng thời, pháp lý luôn là yếu tố tiên quyết tạo sự an tâm và hài lòng cho các khách hàng khi gửi trọn niềm tin vào các sản phẩm của Him Lam Land.

Là một trong số ít dự án xây dựng gần hoàn thiện mới mở bán, Him Lam Vạn Phúc tiếp tục chứng minh uy tín khi chính thức bàn giao cho các cư dân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như một lời bảo chứng cho nỗ lực của Him Lam Land trong suốt thời gian qua.

Cư dân vui mừng khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...

Một trong những cư dân đầu tiên của Him Lam Vạn Phúc, anh L.N chia sẻ: "Đối với cư dân chúng tôi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là giấy tờ pháp lý quan trọng nhất, khẳng định quyền làm chủ đối với khối tài sản lớn này. Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, bài bản của Him Lam Land khi triển khai dự án cũng như khi bàn giao nhà và bàn giao sổ đỏ. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy thực sự hài lòng khi vừa lựa chọn được chốn an cư, đầu tư ưng ý vừa lựa chọn đồng hành với Nhà phát triển uy tín, giữ đúng cam kết với khách hàng."

Tại buổi lễ, ông Lại Thế Hòa - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam nhấn mạnh: "Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu chính là phương châm, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của Him Lam Land. Trong đó, công tác hoàn thiện thủ tục để bàn giao sổ đỏ - giấy tờ pháp lý quan trọng nhất nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, gia tăng giá trị cho chủ nhân sở hữu luôn được Him Lam Land chú trọng."

Bắt trọn nhịp sống phồn hoa

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, Him Lam Vạn Phúc nằm trên trục đường giao thông huyết mạch Tố Hữu - Lê Văn Lương, thuận lợi giao thương. Cư dân tại đây thừa hưởng hệ thống kết nối giao thông trọng điểm như: Vạn Phúc - Đại Mỗ, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi... kết nối nhanh đến tuyến xe buýt BRT, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đồng thời sở hữu nhiều tiện ích nội khu như: trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, tuyến đường dạo bộ…

Dự án được thiết kế gồm 6 tầng 2 mặt tiền, trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân tùy biến linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3, 4, 5, 6 là không gian được bố trí riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình.

Chính vì vậy, Him Lam Vạn Phúc "ghi điểm" nhờ thiết kế thông minh, tối ưu công năng đáp ứng mọi yêu cầu kể cả khách hàng khó tính nhất.

Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn trở thành tâm điểm sống phồn hoa giữa lòng Hà Nội

Không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm với khách hàng bằng "bảo chứng" pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay, tiến độ đúng cam kết, Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn sẽ kiến tạo không gian sống đẳng cấp giữa lòng Phố Lụa Hà Đông.