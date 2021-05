Người đàn ông chết thảm ngoài cánh đồng

Ngày 5/5, thông tin từ UBND xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở khu vực cánh đồng làng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: báo Kinh tế đô thị)

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 5/5, người dân thôn Đông Lễ Văn (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đi tập thể dục trên đường qua cánh đồng thôn dẫn lên đê sông Hóa. Cách khu dân cư thôn Đông Lễ Văn khoảng 300m, tại khu vực cống Chéo, cánh đồng thôn, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh bằng một dải khăn trắng. Mọi người liền hô hoán, đồng thời báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền, công an xã An Đồng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, báo sự việc lên cấp trên. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.V.I (65 tuổi, trú thôn Đông Lễ Văn, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ).

Tại hiện trường nơi người dân phát hiện nạn nhân tử vong, có một chiếc xe đạp thể thao. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.