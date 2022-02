Hình ảnh nữ công an trên màn ảnh Việt, Cao Thái Hà của "Bão ngầm" có vượt qua các đàn chị?

NSƯT Hoa Thúy - nữ công an Thu Hiền trong phim "Cảnh sát hình sự" (1997)

Nhắc đến hình tượng nữ chiến sĩ công an, vai diễn Thu Hiền của NSƯT Hoa Thúy trong bộ phim "Cảnh sát hình sự" (1997) được coi là một trong những nhân vật "đả nữ" đầu tiên của màn ảnh. Khi đó phim hình sự Việt chưa có nhiều cảnh hành động nhưng Thu Hiền vẫn ghi dấu ấn đậm nét nhờ sự gan dạ, cùng những màn đối đáp đầy kịch tính với các nghi phạm.

Để vào vai thành công, với tình yêu nghề quên đi cát-xê ít ỏi khi đó, NSƯT Hoa Thúy đã chấp nhận trải qua bao khó khăn gian khổ. Chị nhớ lại khi ấy mình chỉ có 42kg, thân hình khá gầy, cầm súng tay còn run run, bắn súng giả thì nổ mạnh nới nỗi hoảng sợ đến bật khóc.

Dù vậy, chị cùng các đồng nghiệp vẫn chấp nhận bị nhân vật hành cho "tơi tả" trong những cảnh rượt đuổi gay cấn. Ngày đó, chưa có một đội ngũ diễn viên đóng thế chuyên nghiệp ở miền Bắc, nên NSƯT Hoa Thúy phải tự mình trải qua những cảnh quay gay cấn trong "Cảnh sát hình sự" quả thực rất đáng khâm phục.

Kiều Thanh – nữ công an Phan Hồng Lê phim "Cảnh sát hình sự: Đột kích" (2007)

Khác biệt với NSƯT Hoa Thúy, Kiều Thanh khi vào vai công an lại mang dáng dấp "chị đại". Vai thượng úy Phan Hồng Lê của Kiều Thanh có bề ngoài gai góc và luôn khiến những tên tội phạm e dè vì sự dũng cảm, không ngại lao thân vào những cuộc đối đầu tay đôi.

Để nhập vai, trước khi quay hai tháng Kiều Thanh theo thầy tập võ trường phái Vĩnh Xuân. Ảnh: NSX

Mỗi tập phim, khán giả lại được thấy cảnh Phan Hồng Lê phải cải trang thành cô bán hàng rong để tiếp cận mục tiêu, vào hang ổ trùm ma túy rồi đánh võ thâm tím mình mẩy. "Có lẽ đây là vai diễn vất vả và mất sức nhất mà tôi từng tham gia. Nhưng tôi rất thích bởi đây là cơ hội có thể làm đa dạng các vai diễn của mình", Kiều Thanh từng chia sẻ.

Để nhập vai, trước khi quay hai tháng Kiều Thanh theo thầy tập võ trường phái Vĩnh Xuân. Khi phim bấm máy, Kiều Thanh gây kinh ngạc với khả năng đánh đấm của mình và được thầy dạy võ không tiếc lời khen ngợi. Vai diễn của Kiều Thanh đã góp phần mở đường cho rất nhiều nhân vật nữ công an sau này.

Lê Hà - nữ công an trong phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn" (2011)

Chính sự hồn nhiên khiến Minh Thư trở thành nữ chiến sĩ công an khó quên của màn ảnh. Ảnh: NSX

Trong "Những đứa con biệt động Sài Gòn" Lê Hà vào vai Minh Thư, cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo của một chiến sĩ biệt động. Nối nghiệp gia đình, Minh Thư theo ngành công an. Cô có tình yêu đẹp với một chiến sĩ khác cùng chuyên án, nhưng vì nhiệm vụ phải hóa thân thành gái ăn chơi, sành điệu chốn vũ trường, để thâm nhập vào băng nhóm của trùm xã hội đen khét tiếng Năm Cam. Bằng lòng dũng cảm, sự thông minh, Minh Thư cùng đồng đội phá được chuyên án lớn.

Xuất thân là nữ giáo viên múa, thế nhưng Lê Hà lại gây được nhiều thiện cảm lớn trong lần đầu tham gia đóng phim. Cô nhớ lại: "Lúc đó ra phim trường, tôi còn chẳng biết thế nào là góc máy. Đạo diễn Long Vân cùng nhiều người khác chỉ bảo thêm cho tôi, nếu đóng vai công an, phải nhanh nhẹn, ánh mắt không được để lộ quá, vì là công an "chìm", phải biết che giấu tình cảm của mình. Tôi cứ hồn nhiên mà diễn…!". Chính sự hồn nhiên đó đã khiến Minh Thư trở thành nữ chiến sĩ công an khó quên của màn ảnh.

Phan Như Thảo - nữ công an trong phim "Ranh giới trắng đen" (2012)

Á hậu Việt Nam Toàn cầu 2011 Phan Như Thảo gây ấn tượng với vai Ngọc Dung - nữ thanh tra có vẻ rắn rỏi và tính cách mạnh mẽ như đàn ông. Ảnh: NSX

"Ranh giới trắng đen" là bộ phim Việt Nam hợp tác với Indonesia của đạo diễn người Indonesia – Najantolisa, xoay quanh cuộc hành trình bảo vệ chính nghĩa của một nam diễn viên võ thuật tình cờ bị biến thành mục tiêu của một băng đảng tội phạm khét tiếng. Trong bộ phim này, Á hậu Việt Nam Toàn cầu 2011 Phan Như Thảo gây ấn tượng với vai Ngọc Dung - nữ thanh tra có vẻ rắn rỏi và tính cách mạnh mẽ như đàn ông.

Trong phim, Ngọc Dung thường xuyên mặc thường phục, trà trộn vào các băng đảng buôn bán ma túy để truy tìm tên trùm tội phạm. Nàng Á hậu đã chấp nhận chịu để mặt mày thâm tím, xây xước khi quay các cảnh đánh nhau táo bạo. Dù "Ranh giới trắng đen" không được đón nhận đông đảo nhưng hình tượng nữ chiến sĩ công an của Phan Như Thảo thực sự rất khó quên.

Cao Thái Hà - nữ công an Hạ Lam trong "Bão ngầm" (2022)

Ngay từ những tập đầu của "Bão ngầm", nhân vật Hạ Lam đã khiến người xem ấn tượng mạnh với màn đối đầu tay không với kẻ giết người cầm dao. Ảnh: NSX

Vốn được biết đến là nữ diễn viên đảm nhận nhiều thể loại vai, từ nàng tiểu thư sành điệu và sexy trong "Bán chồng", trung úy Minh Ngọc trong "Hậu duệ mặt trời" đến vai Hoạn Thư đầy mưu mô trong phim điện ảnh "Kiều", Cao Thái Hà tiếp tục gây bất ngờ khi thủ vai thiếu úy Hạ Lam trong "bom tấn" "Bão ngầm" đang phát sóng trên VTV1.

Ngay từ những tập đầu của "Bão ngầm", nhân vật Hạ Lam đã khiến người xem ấn tượng mạnh với màn đối đầu tay không với kẻ giết người cầm dao. Trong buổi họp báo ra mắt phim "Bão ngầm", Cao Thái Hà chia sẻ rằng, trước khi quay cô đã phải luyện tập võ Nhất Nam 2 tháng. Để mọi thứ được chân thật nhất, Cao Thái Hà cũng hạn chế sự can thiệp của diễn viên đóng thế trong các cảnh hành động.

Vai diễn Hạ Lam đã lấy đi của Cao Thái Hà rất nhiều thể lực, chưa kể cô phải toát ra nội tâm mạnh mẽ của một thiếu úy trẻ, sôi sục nhiệt huyết trên con đường trấn áp tội phạm. Người đẹp gốc Cần Thơ tâm sự rằng, việc căng mình để thể hiện những trường đoạn tâm lý khó ngang ngửa với các cảnh hành động.