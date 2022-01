Nguyệt "thảo mai" phim Phía trước là bầu trời “lột xác” thế nào khi đóng vợ ông trùm của Bão ngầm?

Hà Hương và NSƯT Tạ Minh Thảo vào vai vợ chồng ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Bão ngầm". Ảnh: NVCC

Nguyệt "thảo mai" không trực tiếp thực hiện tội ác nhưng đồng tình với phe phản diện trong "Bão ngầm"

Lý do gì khiến Hà Hương trở lại với phim ảnh sau một thời gian dài "ở ẩn"?

- Tôi nhận được vai diễn thông qua lời mời của những người bạn. Đây cũng là vai diễn rất phù hợp để tôi cho phép mình quay trở lại với nhịp sống phim ảnh. Khi nhận được kịch bản, tôi nhận thấy vai diễn này không quá khó về độ cảm. Bởi lẽ, người phụ nữ Việt Nam đều đa số đứng sau những thành công của người đàn ông. Tôi cho rằng đây là vai diễn không có quá nhiều đất diễn.

Tuy nhiên, nội tâm nhân vật khi đứng đằng sau thành công của người đàn ông đòi hỏi người diễn viên phải bày tỏ nét diễn nội tâm nhẫn nại và hy sinh. Vai của tôi là vợ một ông trùm. Do đó sự thành công hay thất bại của ông trùm luôn có bóng dáng của hậu phương là người vợ. Với tôi đây là vai diễn không đòi hỏi quá nhiều về diễn xuất, tuy nhiên đây lại là tuyến nhân vật không thể thiếu của bộ phim.

Vai diễn này có điều gì đặc biệt? Hà Hương đã làm thế nào để có thể nhập vai và hoàn thành tốt vai diễn của mình?

- Trong phim cảnh sát hình sự "Bão ngầm", tôi thuộc phe phản diện. Mặc dù không trực tiếp thực hiện những tội ác trong phim nhưng vai diễn này là sự đồng tình cho những điều xấu trong phim. Tôi đã vào vai người phụ nữ của ông trùm, hậu thuẫn giúp chồng thực hiện các hành vi phạm tội.

Tôi đã xây dựng vai diễn dựa trên những hình tượng có sẵn trong kịch bản. Còn lại, ở nội tâm nhân vật, tôi phải xây dựng, nghiên cứu kịch bản để biết bản thân nên bày tỏ những nét diễn và sắc thái cho phù hợp. Bộ phim đã có thời gian quay rất dài, gần 1 năm, nên các nhà thiết kế trang phục cũng khó theo cùng. Tôi phải tự đầu tư và chuẩn bị trang phục cho vai diễn.

Hà Hương vào vai ở phe phản diện trong "Bão ngầm". Ảnh: NVCC

Sau thời gian dài quay lại với phim ảnh, Hà Hương cảm nhận việc làm phim hiện nay đã có những thay đổi như thế nào?

- Cá nhân tôi cảm nhận việc làm phim hiện nay đã khác trước rất nhiều. Việc áp dụng nhiều công nghệ hiện đại đã hỗ trợ nhiều cho các đoàn phim. Do đó, sau khi quay trở lại tôi đã rất bất ngờ về máy móc, thiết bị, nội dung, con người... đều có sự đầu tư rất lớn. Hoạt động của từng người đều phải phối hợp và thực hiện một cách nghiêm túc để công việc diễn ra nhịp nhàng.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ việc tham gia bộ phim này cũng sẽ đơn giản như những bộ phim trước đó tôi từng tham gia. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với đoàn phim, tôi nhận thấy mình phải đầu tư và chuyên nghiệp. Điều đó buộc bản thân mình phải suy nghĩ, đầu tư từ ngoại hình, lối diễn, nội tâm nhân vật để bắt kịp với việc làm phim hiện nay.

Mặc dù không trực tiếp thực hiện những tội ác trong phim nhưng vai Xuân "mẫu hậu" của Hà Hương là sự đồng tình cho những điều xấu trong phim. Ảnh: NVCC

Việc tương tác giữa chị với NSƯT Tạ Minh Thảo - người chồng trong phim của Hà Hương như thế nào?

- Trong phim, tôi diễn cặp cùng NSƯT Tạ Minh Thảo. Do chưa từng quen biết với anh trước đó nên tôi đã phải xem lại các phim tư liệu của anh. Trong quá trình làm việc, tôi cũng đã học hỏi rất nhiều từ anh. Trong phim, tôi đảm nhận vai diễn của người vợ bên cạnh một ông trùm đã nhiều năm. Do đó, vai diễn đòi hỏi tính tương tác và hậu thuẫn lớn giữa hai nhân vật.

Bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm từ những diễn viên gạo cội, tôi cũng rút ra được nhiều bài học từ những diễn viên trẻ như Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà. Qua quá trình làm việc, tôi cũng học được tính chuyên nghiệp và sự nhanh nhạy của những người trẻ. Đây là những điều vô cùng tuyệt vời tôi nhận được khi tham gia với đoàn phim.

Gia đình có ý nghĩa như thế nào với lần quay trở lại này của Hà Hương?

- Nếu như không có gia đình thì có lẽ tôi đã không có lần tập dượt và quay lại với phim ảnh này. Bởi lẽ sau thời gian dài vắng bóng, mọi người đều động viên và ủng hộ tôi quay lại với nghệ thuật. Chính cái duyên với nghệ thuật cùng sự ủng hộ từ gia đình đã giúp tôi quay trở lại với phim ảnh. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn và có duyên với nghiệp diễn.

"Nói đến cái tên "mẫu hậu" là mọi người có thể nghĩ đến những màn cung đấu và những chuyện hậu cung ly kỳ", Hà Hương cho biết. (Ảnh: NVCC)

Hành trình quay trở lại màn ảnh của Hà Hương như thế nào?

- Năm 2008, tôi lập gia đình và sinh con, sau đó tôi đã nghỉ 10 năm để chăm sóc gia đình. Đến năm 2018 tôi mới quay lại màn ảnh khi bộ phim "Phía trước là bầu trời" "hot" trở lại. Tôi tham gia phim điện ảnh "Mỹ nhân thần sách" của đạo diễn Nguyễn Tường Nguyên Phương vào năm 2018. Sau đó, phim chuẩn bị ra rạp nhưng lại phải tạm dừng do dịch bệnh. Đến giữa năm 2019, tôi bắt đầu tham gia dự án phim "Bão ngầm". Gần một năm sau, "Bão ngầm" mới quay xong tiền kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều yếu tố khác.

Hà Hương vẫn đáp lời khi được gọi là "Nguyệt thảo mai"

Chị có kỳ vọng là khán giả sẽ hoàn toàn quên Nguyệt "thảo mai" sau khi xem gì "Bão ngầm"?

- Sau thời gian dài vắng bóng và quay trở lại với màn ảnh, tôi mong rằng khán giả có thể nhìn nhận mình với một sự "lột xác" và thay đổi. Tất nhiên, khán giả sẽ không tìm được ở vai diễn mới này hình ảnh cô Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời" của 20 năm trước nữa. Trong lần quay trở lại này, vai diễn Xuân "mẫu hậu" sẽ là một tạo hình hoàn toàn khác của tôi. Nói đến cái tên "mẫu hậu" là mọi người có thể nghĩ đến những màn cung đấu và những chuyện hậu cung ly kỳ rồi.

"Bão ngầm" sẽ có những chuyện tình cảm rất hấp dẫn phía sau ông trùm. Ảnh: NVCC

Vậy là hứa hẹn "Bão ngầm" sẽ có những chuyện tình cảm rất hấp dẫn phía sau ông trùm? Hà Hương quan niệm như thế nào về việc một người đàn ông có nhiều phụ nữ vây quanh?

- Người ta đã nói rằng, nếu lấy người phụ nữ thông minh giỏi giang thì phải chấp nhận họ ít chăm sóc gia đình, một người phụ nữ thành công thì phải chấp nhận họ ngang bướng… Ngược lại đối với người đàn ông cũng vậy. Nếu lấy một người đàn ông thành công thì phải chấp nhận họ không phải là người chỉn chu gia đình. Nếu lấy người đàn ông thành đạt thì phải chấp nhận có thể họ không phải là người bên mình mỗi ngày.

Nên tôi nghĩ điều gì trong cuộc sống cũng có giá, có sự hai mặt của nó. Trong cuộc sống của tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi có được sự bình an và vui vẻ. Tôi không kỳ vọng gì nhiều ở tất cả mọi thứ. Tôi là người an phận và nếu nói là nhạt thì cũng được. Và cho đến bây giờ dòng chảy cuộc sống của tôi vẫn hài hòa với 2 chữ "bình an".

Hà Hương vẫn giữ thói quen "auto" đáp lại: "Dạ, ơi, vâng…" khi có ai gọi "Nguyệt ơi!". Ảnh: NVCC

Sau bộ phim "Bão ngầm" , Hà Hương mong muốn được khán giả nhớ đến mình với vai diễn Nguyệt "thảo mai" hơn hay Xuân "mẫu hậu" hơn?

- Tôi không những là Nguyệt, hay Xuân mà còn là vô số những cái tên khác nữa. Tôi luôn mong được thử sức ở nhiều vai diễn khác và trải nghiệm ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống hơn. Là diễn viên tôi không mong mình bị bó buộc với cái tên nào. Mong rằng mỗi một cái tên Nguyệt, hay Xuân… đều để lại ấn tượng.

Đặc biệt, tôi rất biết ơn khán giả của mình khi vẫn nhớ đến Nguyệt sau hơn 20 năm đã qua. Cho đến tận bây giờ mọi người vẫn gọi là "A! chị Nguyệt thảo mai". Đây là điều khiến tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Gần đây có một bạn phóng viên vẫn gọi cho tôi nói: "Chị Hà Hương ơi! Em muốn phỏng vấn chị vai Nguyệt trong "Hương vị tình thân". Khi tôi trả lời là "Em ơi chị là Nguyệt của "Phía trước là bầu trời". Bạn ấy nói: "Xin lỗi chị, nhưng cứ nói đến Nguyệt là em nghĩ ngay đến chị!". Là một diễn viên, tôi vỡ òa vì hạnh phúc khi sau 20 năm, nhân vật của tôi vẫn được nhớ đến như vậy. Và tôi vẫn giữ thói quen "auto" đáp lại "Dạ, ơi, vâng…" khi có ai gọi tôi là "Nguyệt ơi!".

Cảm ơn Hà Hương đã chia sẻ!