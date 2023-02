Hình phạt trong vụ nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn

Khởi tố nữ tài xế không cứu giúp người sau tai nạn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ tài xế ô tô là Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ tại huyện Yên Thành, Nghệ An), để điều tra về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Điều 132 Bộ luật hình sự.

Nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn. Ảnh minh họa.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ ngày 2/10/2022, Nguyễn Thị Hằng điều khiển ô tô BS 84L - 4036 lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) thì dừng xe bên đường để xuống đi vệ sinh. Trên xe của Hằng còn có 2 người khác đi cùng.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Công P. điều khiển xe máy BS 38P1 - 053.18 lưu thông từ phía sau bất ngờ va chạm xe ô tô của Hằng và bị ngã ra đường.

Phát hiện sự việc, Hằng lên xe ô tô di chuyển tiếp, bỏ mặc cho anh P. nằm lại hiện trường. Do không có ai cứu giúp nên anh P. bị chiếc xe tải đông lạnh BS 49C - 103.19 do tài xế Tưởng Văn Danh điều khiển cán qua người. Hậu quả anh P. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Tưởng Văn Danh để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố nữ tài xế là có căn cứ?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định, hành vi gây ra tai nạn giao thông nhưng không cứu giúp dẫn đến nạn nhân tử vong là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trong vụ việc này, nữ tài xế hoàn toàn có thể giúp đỡ nạn nhân, đưa nạn nhân vào ven đường và gọi người cấp cứu, hoặc chở người bị thương đến bệnh viện để cứu chữa...

Tuy nhiên nữ tài xế đã không thực hiện việc cứu giúp, bỏ mặc nạn nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông tiếp theo xảy ra khiến nạn nhân tử vong. Vậy vụ tai nạn thứ hai có một phần lỗi của người gây ra vụ tai nạn thứ nhất.

Theo ông Cường, nếu sau khi vụ va chạm xảy ra mà nữ tài xế này đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu hoặc đưa nạn nhân vào ven đường, tránh nguy hiểm rồi gọi người đưa đi cấp cứu, có thể nạn nhân sẽ giữ được tính mạng.

Việc nữ tài xế này bỏ đi, rời khỏi hiện trường là một hành động vô tâm và vi phạm pháp luật, hậu quả nạn nhân tiếp tục gặp phải vụ tai nạn thứ hai và đã thiệt mạng nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ tài xế là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo vị chuyên gia, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của những người khác ngồi trên xe của nữ tài xế này.

Nếu trong số những người này, có người có lời nói, hành động tác động đến tâm lý, hành vi của nữ tài xế khiến việc không cứu giúp người diễn ra, những người đó có thể cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm.

Về hình phạt, ông Cường cho biết, Điều 132 quy định, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

Như vậy, sau khi bị khởi tố, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà nữ tài xế có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.