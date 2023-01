Góc nhìn pháp lý đại úy công an đá người say rượu ở Bến Tre Góc nhìn pháp lý đại úy công an đá người say rượu ở Bến Tre

Chuyên gia pháp lý đã có phân tích xung quanh vụ đại úy Phan Văn Trung, công an viên ở Bến Tre bị tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ hành vi đá người đàn ông say rượu.

Bình luận 0