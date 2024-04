Tin sáng (28/4): HLV Akira Nishino dẫn dắt ĐT Việt Nam?

HLV Akira Nishino dẫn dắt ĐT Việt Nam?

Từ ngày 26/3, sau khi chia tay HLV Philippe Troussier, LĐBĐ Việt Nam (VFF) rất tích cực tìm người thay thế phù hợp để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong thời gian qua, có rất nhiều ứng cử viên ngoại từ nhiều quốc gia khác nhau đã bày tỏ mong muốn được ngồi vào "ghế nóng" ở ĐT Việt Nam.

Theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, vào thời điểm này, VFF gần như đã xác định ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV ĐT Việt Nam là người Nhật Bản. Do đó, không loại trừ khả năng HLV Akira Nishino có thể được lựa chọn. HLV Nishino từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản, ĐT Thái Lan và có không ít lần đối đầu với ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam trong triều đại của HLV Park Hang-seo. Do đó, HLV Nishino là người có thực tài và cũng am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam.

HLV Nishino có những am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam. Ảnh: SP

Ronaldo vướng tin đồn hẹn hò nữ phóng viên

Hiện tại, siêu sao Cristiano Ronaldo bị cho rằng đang hẹn hò với một nữ phóng viên tên là Filipa Castro. CR7 đã gặp gỡ và có hành động trên mức bình thường với Filipa tại một khách sạn sang trọng ở Bồ Đào Nha dẫn tới tin đồng nói trên cùng nữ nhà báo của CMTV.

AC Milan theo đuổi trung vệ của Aston Villa

Theo Sport, AC Milan đã đưa trung vệ Diego Carlos của Aston Villa vào tầm ngắm. Rossoneri ấn tượng với màn trình diễn của ngôi sao người Brazil từ khi anh trở lại sau chấn thương gót Achilles.

Diego Carlos đang chơi rất hay. Ảnh: Teamtalk

HLV Amorim xin lỗi CLB Sporting Lisbon

Giữa tuần qua, Ruben Amorim đã đến London để đàm phán với Liverpool và West Ham. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, HLV 39 tuổi đã lên tiếng xin lỗi: "Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ tôn trọng CLB và CĐV, nhưng tôi lại không làm điều đó, ngay cả khi tôi đã đã thông báo BLĐ về chuyến đi. Tôi thực sự xin lỗi những người hâm mộ, CLB và các cầu thủ".

HLV Ten Hag nhiều khả năng ở lại M.U

EPSN cho biết, Jim Ratcliffe nhiều khả năng sẽ giữ Erik ten Hag ở lại M.U sau mùa giải này. Vị tỉ phú 71 tuổi cho rằng giữ HLV người Hà Lan là phương án giúp tiết kiệm chi tiêu, bởi Ten Hag sẽ bị giảm lương nếu không thể giúp Quỷ đỏ dự Champions League.