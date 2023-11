HLV CLB Trung Quốc Wuhan lý giải nguyên nhân thua cay đắng trước CLB Hà Nội

HLV Tsutomu Takahata: "Wuhan đã chơi tốt trong hiệp 1"

Tối nay (8/11), CLB Wuhan Three Towns đã thua ngược cay đắng 1-2 trước chủ nhà Hà Nội. Đội bóng đến từ Trung Quốc sớm có bàn vượt lên dẫn trước từ phút thứ 10 do công tiền vệ He Chao (số 21). Nhưng sang hiệp 2, Wuhan đã chơi thiếu tập trung để Tuấn Hải tận dụng thời cơ gỡ hòa 1-1 phút 71.

Phút 74, chân sút Wei Shi Hao (số 7) không giữ được bình tĩnh sau pha tranh chấp với Xuân Mạnh, có hành động đánh nguội và trọng tài chính người Uzbekistan Riskullaev Akhrol đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Wei Shi Hao.

Wuhan Three Towns đã thua ngược 1-2 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Chơi thiếu người trong gần 20 phút cuối trận, Wuhan đã phải nhận bàn thua phút 90. Người ghi bàn giúp CLB Hà Nội lội ngược dòng kịch tính thắng 2-1, duy trì hy vọng lọt qua vòng bảng không ai khác vẫn là Tuấn Hải.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Nhật Bản Tsutomu Takahata nói: "Chúng tôi đã di chuyển một hành trình xa tới Việt Nam. Trước khi thi đấu trận này, Wuhan đã thi đấu nhiều trận đấu ở các giải trong nước và tiêu tốn nhiều thể lực.

Cũng phải nói thêm rằng mặt cỏ sân Mỹ Đình mềm, không giống như mặt sân chúng tôi thường tập luyện. Thời tiết tại Hà Nội lúc này cũng khác nhiều so với Trung Quốc và các cầu thủ của tôi đã không thể thích nghi trong thời gian ngắn".

HLV Tsutomu Takahata nhìn nhận, Wuhan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt khi tái ngộ CLB Hà Nội và đánh giá cao đội chủ nhà:

"Như tôi đã chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, CLB Hà Nội là một đối thủ mạnh. Trận lượt đi trên sân chúng tôi, họ bị chơi thiếu người nhưng đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, không bỏ cuộc.

Hôm nay, chúng tôi cũng phải đối diện với một tình huống tương tự như CLB Hà Nội đã gặp ở lượt đi. Tôi chỉ tiếc là khi chúng tôi chơi tốt trong hiệp 1 nhưng đã không thể ghi nhiều bàn thắng.

Các cầu thủ mất tập trung trong 30 phút cuối hiệp 2, chơi thiếu người và mắc sai lầm dẫn tới thua trận.

HLV Tsutomu Takahata thể hiện quyết tâm cùng Wuhan thắng cả hai trận còn lại tại vòng bảng AFC Champions League. Ảnh: Minh Đức

Khép lại buổi họp báo, HLV Tsutomu Takahata thể hiện niềm tin: "Trận thua này khiến cơ hội lọt vào vòng knock-out của chúng tôi trở nên khó khăn.

Nhưng chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa, trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở cả hai trận đấu còn lại, qua đó tri ân các CĐV đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đội bóng cả khi thi đấu trên sân nhà hay trên sân khách".