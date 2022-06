HLV của U23 Ả Rập Xê Út: "U23 Việt Nam đâu có yếu"

"Tôi cần khẳng định là tôi chưa biết U23 Việt Nam đá như thế nào nên trong ngày mai chúng tôi sẽ nghiên cứu đối thủ. Họ vượt qua vòng bảng nên chắc không phải là đội yếu. Vào đến tứ kết thì không còn trận đấu nào là dễ dàng cả. U23 Ả Rập Xê Út phải cẩn trọng", HLV Alshehri nhấn mạnh.

"Tôi hạnh phúc với chiến thắng 2-0 trước U23 UAE nhưng trận này cũng khá khó khăn. U23 Ả Rập Xê Út có mục tiêu khi đến đây và chúng tôi thực hiện từng bước một. Chúng tôi bị tổn thất hai cầu thủ khi gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết", nhà cầm quân sinh năm 1980 chia sẻ.

U23 Ả Rập Xê Út là đối thủ ở tứ kết U23 châu Á của Việt Nam. Ảnh: AFC.

U23 Ả Rập Xê Út giành ngôi nhất bảng D và sẽ gặp đội nhì bảng C là U23 Việt Nam. Hai bàn thắng của họ do công của Aiman Ahmed ở phút 57 và Saud Abdulhamid ở phút 90+3 từ chấm phạt đền. UAE bị đuổi một cầu thủ do lãnh thẻ đỏ trực tiếp ở phút 75 là đội trưởng Eid Khamis.

Ông Alshehri cho biết: "Chúng tôi không chọn đối thủ Hàn Quốc hay Việt Nam. Gặp đội nào thì U23 Ả Rập Xê Út cũng sẵn sàng. Việt Nam đâu phải đội yếu. Thực ra, tôi không biết gì về đội này của Việt Nam nên phải nghiên cứu kỹ. HLV U23 Hàn Quốc đến xem chúng tôi thì hôm nay phải coi lại trận Nhật Bản".

HLV này đề cao tầm quan trọng của việc phục hồi sau thi đấu. "Nếu chúng tôi phục hồi tốt thì cầu thủ sẽ thi đấu tốt. Cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út có năng lực và chất lượng. Họ đang nghĩ về đối thủ Việt Nam từ bây giờ".

U23 Ả Rập Xê Út mang theo 21 cầu thủ và chỉ đăng ký 20 người cho trận thắng U23 UAE tối 9/6. Họ sẽ gọi thêm hai cầu thủ nữa để đủ số lượng quy định 23 người. Hai cầu thủ còn lại vắng mặt ở trận tiếp theo do đã lãnh đủ 2 thẻ vàng.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản sẽ đụng U23 Hàn Quốc với vị thế đội nhì bảng D gặp đội nhất bảng C. Nhật Bản thắng Tajikistan 3-0 nhưng vẫn xếp sau U23 Ả Rập Xê Út do kém hiệu số (7 so với 4) dù có cùng 7 điểm.