HLV Kiatisak khiến bầu Đức và HAGL buồn lòng?

Trong một chia sẻ mới đây tại chương trình giao lưu với NHM, khi được hỏi về việc có muốn trở lại ĐT Thái Lan hay không, HLV Kiatisak đã trả lời khéo léo: "Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng quay trở lại. Chúng ta đang có một Chủ tịch Liên đoàn bóng đá rất yêu bóng đá. Với cá nhân mình, tôi luôn sẵn sàng trở lại phục vụ đội tuyển khi có cơ hội".

Được biết, sau khi ĐT Thái Lan không thể giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, tương lai của HLV Masatada Ishii cùng "Voi chiến" đã bị đặt dấu hỏi lớn. Theo tiết lộ, Chủ tịch FAT - Madam Pang đang xem xét kế hoạch tìm kiếm một nhà cầm quân mới, và HLV Kiatisak đứng đầu trong danh sách ứng viên. Trong quá khứ, "Zico Thái" từng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Madam Pang khi dẫn dắt ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan.

HLV Kiatisak. Ảnh: FAT.

Nếu HLV Kiatisak đồng ý ngồi vào "ghế nóng" ĐT Thái Lan trong thời gian tới, đó sẽ là tin buồn dành cho bầu Đức và HAGL. Được biết, bầu Đức đang xem xét kế hoạch đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng cho đội bóng phố Núi ở mùa giải tới và mời HLV Kiatisak trở lại nhằm giúp họ có thể cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2024/2025.

Ở giai đoạn giữa mùa giải 2023/2024, HLV Kiatisak bất ngờ được bầu Đức cho CLB CAHN mượn để dẫn dắt đội bóng này trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa hai bên chỉ kéo dài khoảng 4 tháng. Vì một số vấn đề liên quan đến chuyên môn và hậu trường, HLV Kiatisak đã rời đi hồi giữa tháng 5 vừa qua và không hẹn ngày trở lại Việt Nam.

Ăn mừng khiêu khích, Martinez khiến fan Chile tức điên

Tình huống này diễn ra ở phút 88 trận đấu sáng nay tại Mỹ, khi Lautaro Martínez ghi bàn đưa Argentina dẫn trước 1-0. Sau khi đồng đội lập công, Emiliano Martinez đã hành động hài hước.

Thủ môn Emiliano Martinez. Ảnh: Copa.

Cụ thể, thủ thành của Aston Villa chạy về khán đài rồi nhảy lên biển quảng cáo ở đường biên ngang ăn mừng khiêu khích fan Chile. Tức giận vì hành vi của Emiliano Martinez, NHM Chile đã giơ ngón tay thối, và hò hét chửi bới thủ thành người Argentina.

Sở dĩ Emiliano Martinez hành xử như vậy vì liên tục bị CĐV Chile gây áp lực trong hiệp 2. Bất chấp điều đó, thủ thành 31 tuổi đã đứng vững với 2 pha cứu thua xuất sắc ở các phút 72 và 76.

Daniele De Rossi kí hợp đồng mới 3 năm với AS Roma

Daniele De Rossi được AS Roma bổ nhiệm ngắn hạn vào đầu năm nay sau khi HLV Jose Mourinho bị sa thải. Dưới sự dẫn dắt của HLV 40 tuổi, Bầy sói đã hồi sinh mạnh mẽ. Chuỗi thắng liên tục kể từ giữa tháng 1 đã kéo đội bóng thành Rome lên nhóm cạnh tranh suất dự Champions League.

HLV Daniele De Rossi. Ảnh: Roma.

Dù kết thúc ở vị trí thứ 6 Serie A và không được dự Champions League nhưng De Rossi đã lấy được niềm tin từ ông chủ của AS Roma, tỉ phú Friedkin. Vào ngày 18/4, trước trận tứ kết Europa League, Friedkin tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với HLV De Rossi.

Mùa giải kết thúc, AS Roma và De Rossi đều thiện chí tiếp tục hợp tác. Sau thời gian đàm phán, 2 bên đã thống nhất kí hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Trên trang chủ, AS Roma xác nhận giữ HLV người Italia ở lại CLB đến hè 2027.

Bảng đấu của Anh lập kỷ lục buồn

ĐT Anh. Ảnh: UEFA.

Rạng sáng nay, cả 2 trận hạ màn bảng C EURO 2024 đều khép lại với cùng tỷ số 0-0. Tính tổng cộng, bảng đấu này chỉ ghi nhận 7 bàn thắng qua 6 trận đấu. Theo thống kê, đây là bảng đấu có tổng số bàn thắng thấp nhất lịch sử EURO, ngang kỉ lục do bảng C thiết lập ở EURO 2016.

HLV Rangnick trả lời sao về cơ hội vô địch EURO 2024?

Sau trận thắng 3-2 trước Hà Lan để xếp đầu bảng D - bảng "tử thần" tại EURO 2024, HLV Rangnick bước vào phòng họp báo trong tâm trạng hạnh phúc và ông nói đoạt ngôi đầu bảng là điều không thể tin nổi. "Chúng tôi chưa từng làm được điều này trong lịch sử nhưng giờ lại làm được. Trước giải nếu có ai đặt cược chúng tôi nhất bảng thay vì Pháp, người đó hẳn sẽ rất giàu và tôi sẽ càng hạnh phúc nếu đó là một fan Áo", ông chia sẻ.

HLV Rangnick của ĐT Áo. Ảnh: UEFA.

Khi được phóng viên hỏi ông có nghĩ về chức vô địch, nhất là khi Áo rơi vào nhánh đấu thuận lợi hơn, Rangnick đáp một cách dè chừng: "Những tháng trước tôi nói chúng tôi khó có thể vô địch. Bây giờ nếu có ai hỏi tôi về quan điểm với tình thế hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nghĩ cơ hội đó lớn. Các cầu thủ chỉ muốn tiến sâu nhất có thể".