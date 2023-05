HLV Mai Đức Chung so sánh ĐT nữ Việt Nam với Brazil

HLV Mai Đức Chung: "4 đội tuyển tại bảng A đều rất mạnh"

Mở đầu cuộc họp báo bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 tại Khách sạn Phnom Penh trưa nay (2/5), HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới BTC nước chủ nhà Campuchia đã đón tiếp ĐT nữ Việt Nam vô cùng chu đáo.

Trước thềm SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản với điều kiện thời tiết mát, 18 đến 19 độ C. Trong khi tới Campuchia, nhiều khả năng ĐT nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu trong cái nóng 37 đến 38 độ C, chênh lệch khoảng 20 độ C so với khi ở Nhật Bản.

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ phải làm quen, thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng ở Campuchia để thi đấu tốt. Ảnh: Minh Đức

Chia sẻ với báo chí về khó khăn này, HLV Mai Đức Chung nói: "ĐT nữ Việt Nam đã nhiều lần sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu lớn như ASIAD, vòng loại World Cup... chứ không chỉ SEA Games. Thứ 1, tại đay có nhiều đối tượng thi đấu, tập luyện. Thứ 2, thời tiết ở Nhật Bản rất lý tưởng để cải thiện thể lực cho các tuyển thủ nữ. Thứ 3, điều kiện ăn ở, dinh dưỡng ở Nhật Bản cũng tốt, giúp các cầu thủ nữ tích luỹ được thể trạng tốt nhất.

Còn việc phải thi đấu trong điều kiện nắng nóng ở Campuchia, theo tôi đó là khó khăn chung của tất cả các đội chứ không riêng ĐT nữ Việt Nam.

Chúng tôi chỉ có 2 ngày tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu, nhưng bóng đá là vậy, mọi đội bóng phải biết cách thích nghi để có thể đạt mục tiêu. Như ĐT Brazil mỗi lần tới Bolivia thi đấu cũng phải trải qua thử thách thi đấu ở độ cao trên 4000m so với mực nước biển".

Khi phóng viên hỏi đặt lại vấn đề về việc ĐT nữ Việt Nam sau khi thắng Philippines 2-1 ở vòng bảng SEA Games 31 tháng 5/2022, nhưng chỉ sau đó 2 tháng, ĐT nữ Việt Nam đã thua Philippines 0-4 ở bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 (sau đó thắng nốt ĐT nữ Thái Lan 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch); vậy HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu gì khi tái ngộ Philippines tại vòng bảng SEA Games 32? HLV Mai Đức Chung trả lời chung chung:

HLV 4 đội bóng nữ bảng A SEA Games 32 chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc họp báo trưa nay. Ảnh: Minh Đức

"Như các bạn đã thấy, 4 HLV có mặt tại đây đều đại diện cho các đội bóng nữ rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, bóng đá nữ trong khu vực đã phát triển nhanh, nhiều nước đầu tư cho bóng đá nữ.

Chúng tôi tôn trọng Philippines cũng như 2 đội khác là Malaysia và Myanmar. ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận".

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ sẽ xuất trận tại bảng A SEA Games 32 gặp ĐT nữ Malaysia lúc 16 giờ chiều mai (3/5). Tiếp theo, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar lúc 16 giờ ngày 6/5. Trận cuối vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam gặp Philippines lúc 16 giờ ngày 9/5.