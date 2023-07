HLV Mai Đức Chung và chuyện tình với tiểu thư Hà thành

Trước buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với ĐT nữ New Zealand, HLV Mai Đức Chung gọi điện thoại video cho vợ. Vị chiến lược gia 72 tuổi hồn nhiên lia máy xung quanh sân, chia sẻ với vợ về khung cảnh mình đang đứng. Ông than trời lạnh và nhắc vợ phải gọi điện về nhà thường xuyên. Đáp lại tình cảm rất giản dị nhưng nồng ấm, bà Phạm Thị Ngọc Uyển động viên chồng và chúc, ĐT nữ Việt Nam thi đấu tốt, cố lên trong trận giao hữu với New Zealand.

Có một chi tiết thú vị. Đó là HLV Mai Đức Chung lưu tên danh bạ của người vợ đã đầu ấp tay gối suốt 46 năm qua là: E (Em) Uyển. Ông và vợ đến giờ vẫn xưng hô rất tình cảm: Em và anh. “Hôm nào cũng vậy, chú Chung cũng gọi điện về cho cô 3-4 lần bằng video. Mà nói thật, đến giờ, chú Chung không gọi cô là bà - tôi hay mình - tôi đâu. Nói ra nhiều bạn trẻ còn giật mình. Chú với cô vẫn xưng hô là anh - em, như thuở ban đầu gặp mặt cách đây vài chục năm”, bà Phạm Thị Ngọc Uyển chia sẻ với phóng viên Bóng đá.



Quay lại 46 năm trước, HLV Mai Đức Chung và bà Ngọc Uyển đến với nhau tựa kịch bản một câu chuyện cổ tích. Bà Uyển là giáo viên, xuất thân là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Lúc đó vào những năm 70 của thế kỷ trước, việc dạy học được triển khai không chỉ tại trường học mà còn ở ngay tại nhà dân. Lúc đấy, bà Uyển được phân công dạy một nhóm lớp sát cạnh nhà HLV Mai Đức Chung. Cái duyên, cái phận bắt đầu với hai ông bà từ khi đó.

Bà Uyển theo dòng hồi tưởng kể lại. “Ngày ấy, trước giờ dạy, cô thường đến nhà một người bạn cũng là giáo viên gần đó. Chú Chung là hàng xóm thân tình nên hay gặp cô. Chẳng biết từ bao giờ, cô và chú ấy phát sinh tình cảm rồi cưới nhau…

… “Có lúc, cô muốn chồng mình làm nghề bàn giấy hoặc công việc gần nhà. Nhưng thấy đam mê của chồng với bóng đá rất lớn, cô cũng thuận theo”, bà Uyển nói. “Được cái chú Chung rất quan tâm tới gia đình. Ngày xưa khi đi công tác xa, chú thường xuyên viết thư. Kiếm được bao nhiêu, chú đều nhờ người gửi tiền, gửi quà về. Thậm chí có những ngày nghỉ ở nhà, chú Chung còn đưa cô đi làm, đi chợ. Có những hôm ở trong bếp, cô nhặt rau còn chú Chung thì xắn tay giặt giũ hoặc nhặt gạch cua để vợ nấu món canh riêu ưa thích”.