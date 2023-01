HLV Park Hang-seo bày tỏ sự khó hiểu trước trận thư hùng với Indonesia

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo về tinh thần, thể lực"

Ngày mai (6/1), ĐT Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno.

Trước giờ bóng lăn, vấn đề an ninh, an toàn cho trận đấu được nhắc tới rất nhiều. Đơn giản ở vòng bảng, các CĐV quá khích của Indonesia đã bao vây phá phách, làm vỡ cửa kính xe buýt chở ĐT Thái Lan.

HLV Park Hang-seo khó hiểu khi Ban tổ chức nước chủ nhà quyết định đẩy giờ thi đấu lên sớm 3 tiếng so với dự kiến vì vấn đề an ninh. Ảnh: 24h

Thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho ĐT Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta (Indonesia).

VFF cho biết LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu vào trưa nay, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự thắc mắc: "Tôi biết trận đấu sẽ được tổ chức sớm vào 16 giờ 30 vì vấn đề an ninh. Tôi không hiểu nếu cứ thế này thì sắp tới Indonesia sẽ tổ chức giải U20 World Cup 2023 như thế nào. Như vậy rõ ràng là không ổn".

Năm ngoái, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thắng thuyết phục Indonesia ở cả 2 trận đấu với tỷ số 3-1, 4-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tiến Linh là chân sút có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng xứ vạn đảo ở cả 2 cuộc đọ sức kể trên.

Nói về quá trình chuẩn bị cho trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "ĐT Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo về cả tinh thần lẫn thể lực. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để giành kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai".

Liên quan tới việc ĐT Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên sau khi tới Indonesia vào hôm qua (4/1), HLV Park Hang-seo chia sẻ:

"Tôi dự kiến cho đội tập bình thường nhưng vì trời mưa nên phải hủy và tập ở khách sạn. Thêm nữa, ĐT Việt Nam cũng vừa thi đấu xong và trải qua hành trình bay 3 tiếng từ TP.HCM tới Indonesia nên cũng cần nghỉ ngơi hồi phục".

Có mặt tại cuộc họp báo bên cạnh HLV Park Hang-seo, chân sút Phạm Tuấn Hải thể hiện quyết tâm: "ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, thể lực. Chúng tôi sẽ ra sân thi đấu hết mình để có một trận đấu tốt".