HLV Park Hang-seo khiến tất cả "việt vị" vì cái tên này ở ĐT Việt Nam

HLV Park Hang-seo sau cùng đã công bố bản danh sách chính thức cho đội tuyển Việt Nam. Đó có thể xem là một sự tổng hoà của hai bản danh sách tin đồn trước đó. Cụ thể, nếu như ở danh sách tin đồn đầu tiên, Hà Nội FC có 9 cầu thủ.

Khi đó, Đoàn Văn Hậu không hiện diện trong danh sách. Ở danh sách tin đồn thứ 2, Hà Nội FC có 7 cầu thủ khi Đức Huy và Văn Xuân bị “loại”. Nhưng ở danh sách chung cuộc, Hà Nội FC có 10 cầu thủ góp mặt. Đức Huy, Văn Xuân, Văn Hậu đều có mặt trong danh sách sau cùng. Hà Nội FC cũng là đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong danh sách lần này.

Một chi tiết nữa mà danh sách chính thức của thầy Park giống với bản danh sách tin đồn thứ 2. Đó là sự vắng mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm trong giai đoạn tập luyện này. Lão tướng Nguyễn Anh Đức sau thời gian thi đấu ấn tượng ở màu áo Long An tại giải hạng Nhất cũng có tên trong danh sách chính thức. HLV Park Hang-seo cũng nói không với Văn Quyết do không phù hợp.



Nhưng 2 bản danh sách tin đồn kia vẫn việt vị bởi 1 cái tên. Đó là thủ môn Phạm Văn Phong đang chơi cho Sài Gòn FC. Đúng là không ai nghĩ ông Park lại gọi thủ môn của đội đang xếp ở nửa dưới BXH V.League. Nhiều người cho rằng nếu Văn Lâm không góp mặt, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh hoặc Trần Nguyên Mạnh của Viettel hay HAGL sẽ được bổ sung. Nhưng chung cuộc, đó lại là Văn Phong



HLV Park Hang-seo sẽ cùng các cầu thủ hội quân vào ngày 7/5.

Do các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 nên kế hoạch tập trung đội tuyển cũng được điều chỉnh. Theo đó, đội tuyển sẽ hội quân bắt đầu hội quân vào ngày mai (7/5). Trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR để phòng ngừa COVID-19. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế SLNA do trở thành F2 của bệnh nhân COVID-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh.



ĐT Việt Nam sẽ tập luyện ở Hà Nội tới ngày 26/5, sau đó sẽ lên đường sang UAE vào tối cùng ngày.