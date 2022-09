HLV Park Hang-seo và VFF bất đồng về Quang Hải?

Ngày 20/12 tới, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Do đây không phải là giải đấu nằm trong hệ thống của LĐBĐ thế giới (FIFA) nên các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng về khả năng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ vắng mặt.

Quang Hải sẽ tham dự AFF Cup 2022? Ảnh: Getty.

Để trấn an CĐV nhà, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa lên tiếng xác nhận về việc họ sẽ tiến hành thương lượng với Pau FC để đưa Quang Hải về nước khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, nếu đội chủ sân Nouste Camp kiên quyết không nhả người, VFF cũng chẳng thể làm gì hơn.

Mới đây, HLV Park Hang-seo tiết lộ rằng, ông không hề biết về việc VFF sẽ đàm phán với Pau FC để đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, nếu muốn làm được điều này, LĐBĐ Việt Nam cần tích cực thương lượng trong thời gian tới. Vấn đề này phụ thuộc vào quyết định của Pau chứ không phải của ông, Quang Hải hay VFF.

Heung-min đi vào lịch sử Tottenham

Ở màn đọ sức với Leicester City diễn ra đêm qua, tiền đạo Son Heung-min được HLV Antonio Conte tung vào sân thay Richarlison ở phút 59. Tuy nhiên, chân sút người Hàn Quốc đã lập hat-trick và góp công lớn giúp "The Spurs" giành chiến thắng 6-2. Theo thống kê của Opta, ngôi sao 30 tuổi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tottenham ghi từ 3 bàn trở lên trong 1 trận đấu khi vào sân từ ghế dự bị.

Liverpool nhắm mua sao trẻ người Brazil

Joao Gomes. Ảnh: Getty.

Sau thời gian dài theo dõi, các tuyển trạch viên của Liverpool đã rất "kết" tiền vệ phòng ngự Joao Gomes. Dự kiến, "The Kop" sẽ tiến hành đàm phán với Flamengo để chiêu mộ cầu thủ 21 trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Barcelona nhắm Jorginho thay thế Busquets

Theo tiết lộ của tờ Mirror, Ban lãnh đạo Barcelona đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Jorginho của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 để thay thế thủ quân Sergio Busquets. Ngày 30/6, ngôi sao 30 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với "The Blues" nhưng đôi bên vẫn chưa tiến hành đàm phán gia hạn.

Hé lộ nguyên nhân khiến M.U "vồ hụt" Gakpo

Cody Gakpo. Ảnh: Getty.

Giám đốc bóng đá PSV Eindhoven - Marcel Brands cho biết, trong tháng 8 vừa qua, M.U đã tiến hành đàm phán với Cody Gakpo. Tiền đạo 23 tuổi cũng rất hào hứng trước viễn cảnh được cập bến Old Trafford. Tuy nhiên, thương vụ này đã đổ bể do mức giá mà "Quỷ đỏ" đưa ra thấp hơn so với con số tối thiểu mà PSV yêu cầu.