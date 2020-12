HLV Phan Thanh Hùng ra điều kiện ở lại với Than Quảng Ninh

Than Quảng Ninh đã đối mặt với cơn khủng hoảng tài chính khi không có nhà tài trợ, các cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi khiến họ không đủ nhân sự để bắt đầu mùa giải mới. Thậm chí Than Quảng Ninh phải đá tập với hội CĐV vì không đủ người. Thậm chí HLV Phan Thanh Hùng cũng tính đến nước ra đi.



Tuy nhiên, Sở VHTT Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sẽ giúp đỡ đội bóng chi trả nợ nần và giải quyết những vướng mắc tài chính trước mắt. HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ rằng ông đã có mặt tại Than Quảng Ninh và vẫn chưa chắc chắn dẫn dắt đội bóng.

"Tôi sẽ làm việc với lãnh đạo CLB. Tôi có tình cảm với Quảng Ninh, nhưng lãnh đạo phải tạo điều kiện, thì chúng tôi mới có thể làm được. Nếu đội bóng không có kế hoạch cụ thể, cứ tiếp tục chờ đợi, thì tôi sẽ rút lui”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ với VnExpress.

HLV Phan Thanh Hùng.

Theo đó, HLV Phan Thanh Hùng sẽ ở lại nếu BLĐ Đội bóng đáp ứng được điều kiện của ông: “V.League 2021 còn một tháng nữa khởi tranh. Nhưng Quảng Ninh hiện còn 12 cầu thủ, trong đó có bốn người chấn thương. Nếu không có kế hoạch nhanh chóng chiêu mộ nhân sự, tôi sẽ không thể làm gì được”.

Bên cạnh việc chiêu mộ thêm cầu thủ, ông cũng yêu cầu đội bóng đất Mỏ trả tiền lương thưởng để các cầu thủ yên tâm thi đấu. Đã 5 tháng nay các cầu thủ không được trả lương, thậm chí tiền thưởng cả năm nay không có. Nếu không đáp ứng được mặt tài chính, các cầu thủ khó lòng mà tập trung.

HLV Phan Thanh Hùng từng được bầu Đức mời về HAGL nhưng ông đã từ chối do còn hợp đồng với Than Quảng Ninh. Ông là người giỏi xây dựng lối chơi và là người tạo nên lối đá ban bật cho Hà Nội FC. Ở mùa giải vừa qua, dù Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn các cầu thủ trụ cột, HLV Phan Thanh Hùng vẫn khéo léo đưa đội nhà về đích ở vị trí thứ 4.

V.League 2021 sẽ chính thức quay trở lại vào ngày 16/1, theo lịch thi đấu V.League, Than Quảng NInh sẽ có chuyến hành quân đến Hà Tĩnh.