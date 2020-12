Than Quảng Ninh khủng hoảng: Nợ lương cầu thủ, Chủ tịch CLB "tháo chạy"?

Kết thúc mùa giải 2020 đã mở ra một nỗi lo đối với CLB Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ mới đây đã bất ngờ chia tay hàng loạt các trụ cột như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Dương Thanh Hào, Nguyễn Xuân Hùng, trung vệ Lê Tuấn Tú, Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Đặng Quang Huy, Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi.



Than Quảng Ninh đang rơi vào khủng hoảng và thậm chí có nguy cơ dừng hoạt động. Ngày 23/11, đại diện Hội Cổ động viên Than Quảng Ninh đã gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh, tập hợp hàng nghìn chữ ký của người hâm mộ nhằm “cầu cứu” để duy trì và phát triển câu lạc bộ trong thời gian tới, nhất là khi mùa giải 2021 sắp sửa khởi tranh.

Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh để khắc phục khó khăn, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Chủ tịch Câu lạc bộ Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng. Ảnh: VFF

Nguồn kinh phí để Than Quảng Ninh duy trì hoạt động mỗi năm từ 70-80 tỉ đồng. 2 nguồn chi kinh phí chính là từ tỉnh Quảng Ninh (nguồn kinh phí này do Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ) khoảng 30 tỉ đồng, còn lại là tiền do doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Hùng chịu.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2020, câu lạc bộ không nhận được kinh phí từ tỉnh. Điều này dẫn đến việc đội bóng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến việc nợ lương triền miên, không có thưởng. Ông Phạm Thanh Hùng cho biết trong trường hợp tỉnh không hỗ trợ kinh phí, ông sẽ cân nhắc việc xin rút lui khỏi đội bóng.

Ông cho rằng, đội bóng này của tỉnh chứ không phải của cá nhân nên không thể bỏ toàn bộ kinh phí ra được. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Ninh - cho biết sau cuộc làm việc với lãnh đạo CLB, đại diện TKV, sở đã có tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh đang đứng trước 1 mùa giải đầy khó khăn. Ảnh VOV

Ông Tùng chia sẻ: "Quan điểm của sở là quyết tâm giữ đội bóng TQN bởi đây là bản sắc văn hóa của vùng mỏ. Dù vậy, theo Luật ngân sách thì không thể dùng tiền ngân sách để nuôi CLB bóng đá chuyên nghiệp được.

Tỉnh Quảng Ninh làm nghiêm túc bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là quy định tài chính. Bóng đá chuyên nghiệp thì cơ chế vận hành phải đi theo chuyên nghiệp.

Thời gian tới UBND tỉnh sẽ có cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan để tìm hướng tháo gỡ. Theo đó sẽ tìm cách huy động được nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để có tài chính duy trì đội bóng".

Được biết, ngày 15/12 tới, câu lạc bộ sẽ nhận được quyết định cuối cùng để có thể chuẩn bị cho mùa giải mới. Hiện tại, đội chủ sân Cẩm Phả vẫn duy trì tập luyện để chờ phán quyết cuối cùng. Ngay cả huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng không chắc chắn về việc có thêm cầu thủ nào sẽ ra đi hay không.