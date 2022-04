HLV Rangnick lý giải nguyên nhân loại Ronaldo khỏi trận gặp Leicester

Ở màn đọ sức trên sân Old Trafford rạng sáng nay, M.U thi đấu lấn lướt hơn đôi chút so với Leicester City. Tuy nhiên, do thoáng sơ hở của hàng thủ cùng với sự bế tắc trên hàng công nên "Quỷ đỏ" đã bị đối thủ cầm hoà 1-1. Kelechi Iheanacho là người đánh đầu cận thành mở tỷ số cho "bầy Cáo" vào phút 63. Đúng 3 phút sau, Fred gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Bị cầm hòa ở trận này, M.U vẫn "giậm chân" ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 51 điểm sau 30 trận, bằng điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số bàn thắng.

Ronaldo vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Ảnh: Getty.

Khoảng cách hiện nay giữa "Red Devils" với đội đứng thứ 4 Arsenal là 3 điểm nhưng thầy trò HLV Ralf Rangnick đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Do đó, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh 1 suất trong Top 4.

Khi được hỏi về nguyên nhân Ronaldo vắng mặt, HLV Rangnick chia sẻ với kênh MUTV: "Thật không may, Ronaldo đã có một số triệu chứng giống như cúm trước buổi tập ngày hôm qua. Anh ấy cảm thấy không đủ sức khỏe để tập luyện.

Sáng nay, chúng tôi đã cử bác sĩ đến nhà Ronaldo sáng nay để kiểm tra xem tình hình của anh ấy có tốt hơn hay không. Đáng tiếc là sức khoẻ của Cristiano chưa hồi phục nên anh ấy không thể góp mặt".

Nhận định về cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 4 với Arsenal và Tottenham, nhà cầm quân 63 tuổi nói: "Về mặt toán học, M.U vẫn có còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong Top 4. Nhiệm cụ của chúng tôi lúc này là cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể".