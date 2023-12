Phạm Văn Luân - tiền vệ vừa được HLV Troussier gọi bỏ sung là ai?

Ngày 25/12 vừa qua, thông qua LĐBĐ Việt Nam (VFF), HLV Troussier đã công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam gồm 34 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2024 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 1/2024. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 31/12 tới, tức là sau khi vòng 8 V.League 2023/2024 khép lại.

Phạm Văn Luân đã được HLV Troussier triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam. Ảnh: CAHN FC.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhà cầm quân người Pháp đã liên tục nhận về những thông tin không vui liên quan đến nhân sự ở đội tuyển. Được biết, hiện có 10 gương mặt gồm Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến đang gặp những vấn đề khác nhau liên quan đến chấn thương.

Trong bối cảnh ấy, HLV Troussier buộc phải cân nhắc phương án gọi bổ sung các gương mặt khác để thay thế. Cách đây ít phút, trang fanpage chính thức của CLB CAHN xác nhận, Phạm Văn Luân là cầu thủ tiếp thueo của họ được triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam. Trang fanpage chính thức của CLB CAHN viết: "CHÚC MỪNG TIỀN VỆ PHẠM VĂN LUÂN VỚI NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG BIẾT MỆT MỎI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA".

Phạm Văn Luân từng là 1 trong 5 cầu thủ được Sài Gòn FC gửi sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn hồi đầu năm 2022. Anh khoác áo CLB Ryukyu ở J2 League (Nhật Bản) và chỉ ra sân đúng 2 trận. Tháng 10/2022, J2 League 2022 (Nhật Bản) khép lại, Ryukyu bị xuống hạng và không có ý định ký hợp đồng lâu dài với Phạm Văn Luân.

Phạm Văn Luân trong màu áo CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN FC.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi ở quê nhà, Sài Gòn FC giải thể vì khó khăn tài chính. Phạm Văn Luân cùng nhiều đồng nghiệp khác vốn sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn trước đó bị mắc kẹt ở lại xứ sở mặt trời mọc và phải rất vất vả mới có thể về nước.

Trở về nước, Phạm Văn Luân may mắn xin được giấy thanh lý hợp đồng từ Sài Gòn FC và nhanh chóng ký hợp đồng với CLB CAHN vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, do đội bóng ngành công an sở hữu quân số đông nên cầu thủ quê Đắk Lắk cùng một số đồng đội khác như Ngọc Thắng, Đức Lợi… không được đăng ký thi đấu V.League. Thay vào đó, Phạm Văn Luân chỉ được trao cơ hội đăng ký thi đấu ở Cúp Quốc gia.

Phải tới tháng 7/2023, Phạm Văn Luân mới được CLB CAHN đăng ký tham dự V.League. Giai đoạn 2 V.League 2023, tiền vệ 24 tuổi này ra sân cả 7 trận, góp phần giúp đội bóng ngành công an bước lên ngôi vô địch. Mùa này, Phạm Văn Luân cũng đã ra sân 7/8 trận cho CLB CAHN. Phần thưởng cho sự ổn định của Phạm Văn Luân là anh được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự loạt giao hữu trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và giờ có tên trong danh sách sơ bộ 34 cầu thủ chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2024.