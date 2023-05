HLV Troussier đã có sai lầm về mặt chiến thuật khi U22 Việt Nam để thua U22 Indonesia?

Những điểm trừ của U22 Việt Nam

Đúng như nhận định, vào trận, U22 Indonesia đã chơi bóng nhanh, tranh cướp bóng quyết liệt, họ không muốn U22 Việt Nam có thể cầm bóng phối hợp thoải mái ở giữa sân. Phía U22 Việt Nam cũng duy trì được thế trận khá an toàn, cầm bóng tốt, phối hợp khá chắc chắn ở giữa sân.



Nhưng trong 1 tình huống ném biên rất khó chịu, Indonesia ghi bàn. Có thể có những lý do cho bàn thua này, như hàng phòng ngự U22 Việt Nam phối hợp bắt người không tốt. Chiều cao hàng hậu vệ của U22 Việt Nam không tốt. Ngoài ra, 1 pha bóng ném biên, bóng bay chậm, không xoáy và quỹ đạo của quả bóng là dễ đoán bắt, trường hợp này thủ môn phải can thiệp. Nhưng có thể do thiếu chuẩn bị cho tình huống này mà Quan Văn Chuẩn đã không ra để bắt hoặc cản phá. Điểm đáng khen cho các cầu thủ U22 Việt Nam khi bị dẫn bàn, họ tỏ ra rất bình tĩnh. Tiếp tục phối hợp tìm kiếm cơ hội và có bàn thắng gỡ hòa của Văn Tùng.

U22 Việt Nam đã không hề nao núng sau bàn thua sớm trước U22 Indonesia. Ảnh: Cao Oanh.

Rồi lại cũng xuất phát từ 1 pha ném biên, lần này Quan Văn Chuẩn rút kinh nghiệm, lao ra phá bóng, nhưng không may là cú đá bồi không có gì là nguy hiểm của cầu thủ Indonesia bóng đã chạm chân 1 cầu thủ khác đổi hướng, dẫn đến bàn thua thứ 2 cho U22 Việt Nam.

Sau đó, với lợi thế hơn người do đối phương bị thẻ đỏ, các cầu thủ U22 Việt Nam tràn lên tấn công và có bàn gỡ hòa.

Khi thời gian thi đấu chính thức còn không nhiều, nếu lỡ bị dẫn tiếp thì không thể gỡ được, nhưng thay vì phải đá chậm lại, an toàn để kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ, là thời gian U22 Việt Nam có lợi thế về con người và thể lực, có thể thoải mái giải quyết trận đấu trong thời gian đó, thì có vẻ HLV Troussier và BHL đã sốt ruột, muốn giải quyết trận đấu sớm để không phải đá hiệp phụ, dành sức cho trận chung kết gặp U22 Thái Lan. U22 Việt Nam vẫn dồn lên tấn công với số đông cầu thủ. Trong vài lần các cầu thủ Indonesia phản công, số lượng cầu thủ phòng ngự U22 Việt Nam có mặt để chống đỡ là không đủ nhiều, chưa kể những cầu thủ phòng ngự thực thụ đã bị thay thế bằng các cầu thủ tấn công, dẫn đến sự chắc chắn trong phòng ngự bị giảm sút. Khi chỉ còn 2 phút, U22 Indonesia ghi bàn quyết định. Đó là sai lầm của HLV Troussier. Nếu xét về độ tinh quái, có lẽ HLV Park Hang-seo vẫn hơn ông Troussier. Bóng đá là vậy, không phải lúc nào cũng có chiến thắng, không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng thắng, chúng ta phải chấp nhận thực tế đó.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh.

Nếu so sánh U22 của ông Troussier với U23 của ông Park Hang-seo, ta thấy họ thua lứa đàn anh ở khả năng phòng ngự, sự già dơ trong thi đấu. Họ thua ở chỗ thiếu 1 nhạc trưởng, người giữ nhịp, điều tiết bóng, tạo đột biến ở giữa sân. Nhưng chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân của những điểm thua kém ấy.

Rõ ràng, thời điểm này, trong lứa tuổi U22 mặc dù có nhiều tài năng, nhưng bóng đá Việt Nam đã không thể tìm ra 1 cầu thủ có khả năng điều tiết hay gây đột biến ở khu vực giữa sân. Đây là công việc khó nhất ở trên sân, và những cầu thủ làm tốt công việc này như Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Quang Hải không phải lúc nào cũng có. Kể cả ở hàng phòng thủ, không tìm đâu ra những hậu vệ cao trên 1m80 mà có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu. Duy nhất có Lương Duy Cương cao được 1m81 thì lại bị trượt chân ngã dẫn đến bàn thua trước U22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng, để không được tiếp tục sử dụng trong trận này. Nhưng nếu xét về năng lực duy trì lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận của tập thể đội bóng, thì rõ ràng U22 Việt Nam đã có những tiến bộ so với lứa đàn anh U23 của HLV Park Hang-seo. Các cầu thủ U22 hiện tại phối hợp kiểm soát bóng tốt hơn nhiều so với các đàn anh của họ khi ở cùng lứa tuổi.

Về chiến lược phát triển, với bóng đá hiện đại, 1 đội bóng mạnh phải là đội bóng áp đặt được thế trận, kiểm soát được bóng, kiểm soát được trận đấu, và U22 Việt Nam đang có những tiến bộ rõ ràng trên con đường đó. HLV Troussier, có thể có sai lầm về mặt chiến thuật trong trận đấu này, có thể không thành công ở giải đấu này, nhưng về mặt chiến lược phát triển cho đội bóng, ông vẫn đang làm tốt công việc của mình.