HLV Troussier hay bị so sánh với thầy Park: Bình thường hay bất thường?

Câu chuyện kể trên trở thành là chủ đề quen thuộc để người hâm mộ tranh luận. Nếu nhìn theo chiều hướng tích cực thì Haaland cần cảm ơn sự so sánh ấy, bởi anh có động lực lớn để hoàn thiện bản thân, cũng như tạo ra các cột mốc khác.

Messi cũng không phải ngoại lệ. Diego Maradona được người hâm mộ Argentina tôn sùng vì giúp ĐTQG vô địch World Cup 1986. Messi luôn phải sống trong sự so sánh với Maradona, Cúp vàng chính là thứ mà truyền thông và người hâm mộ thế giới nhận xét Messi thua Maradona. Mọi thứ chỉ chấm dứt sau khi Messi giúp Argentina vô địch World Cup 2022.

Messi và Ronaldo đá bóng dưới dự so sánh suốt 16 năm qua.

Lấy một dẫn chứng sinh động nhất, đó là Messi và Ronaldo. Cả hai luôn là chủ đề để người hâm mộ và dư luận so sánh. Bức ảnh “thế kỷ” về ván cờ giữa Messi và Ronaldo xuất hiện trước World Cup 2022. Thông điệp gửi đi là người giành Cúp vàng tại Qatar “chiếu hết” đối thủ về cuộc tranh luận ai giỏi nhất. Messi không chỉ giành Cúp vàng mà toả sáng rực rỡ tại World Cup 2022, trong khi Ronaldo chỉ để lại tranh cãi và thất vọng.

Nhưng chuyện so sánh không hề chấm dứt, mọi thứ tiếp diễn dù Messi sang Mỹ chơi bóng, còn Ronaldo đá ở Saudi Arabia. Điều ý nghĩa không thể phủ nhận là Messi và Ronaldo hưởng lợi từ sự so sánh, vì họ phải cố gắng hơn mỗi ngày để trở thành người giỏi nhất.

So sánh là câu chuyện luôn diễn ra liên tục của bóng đá. Những lập luận như đừng so sánh Messi và Ronaldo, hãy tận hưởng họ chơi bóng, đó là lời sáo rỗng. Chừng nào Messi và Ronaldo còn chơi bóng thì sự so sánh còn tiếp diễn.

Bóng đá Việt Nam cũng thế. Công Vinh có một sự nghiệp thành công nhưng không ít ý kiến nhận xét anh không giỏi bằng Văn Quyến. Đó là quan điểm dựa trên sự cảm nhận của mỗi người và cảm xúc khi xem cả hai thi đấu. Còn nhìn vào sự nghiệp và vinh quang thì Công Vinh chắc chắn “ăn đứt” Văn Quyến.

So sánh là một phần không thể thiếu trong bóng đá, HLV Troussier bị so sánh với HLV Park Hang-seo là chuyện bình thường.

Kể một số ví dụ để thấy rằng, chuyện HLV Troussier bị so sánh với HLV Park Hang-seo là bình thường. Vinh quang của người tiền nhiệm phải là áp lực cho người kế nhiệm. HLV Troussier có không ít lần tự nhận xét lối chơi và cách ghi bàn của ĐT Việt Nam tốt hơn so với quá khứ.

So sánh với HLV Park Hang-seo tạo ra áp lực nhưng còn có ý về sự kỳ vọng cho HLV Troussier. Hãy nhìn ở chiều tích cực, HLV Troussier sẽ được ngợi ca nếu tạo ra các cột mốc mới. Chính HLV Troussier từng nói khi ĐT Việt Nam thắng 3 trận giao hữu đầu tiên thì có ý kiến nhận xét “HLV Troussier giỏi nhất lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Tất cả để thấy rằng, có sự ngợi ca làm tốt hơn HLV Park Hang-seo thì HLV Troussier phải đón nhận ý kiến trái chiều lúc kết quả thất vọng. Điều quan trọng nhất là nhà cầm quân người Pháp cần tạo ra kết quả tốt để nhận về sự so sánh theo chiều hướng được ngợi khen.