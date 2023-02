Hồ Nguyên Trừng được hoàng đế nhà Minh phong chức "bộ trưởng"?

Ảnh: Thác bản văn bia [5] nói về việc xây dựng chùa Tú Phong do Hồ Nguyên Trừng soạn năm 1443. Chùa Tú Phong và mộ Hồ Nguyên Trừng cùng nằm trong thôn Nam An Hà, xã Bắc An Hà, khu Hải Điện, TP Bắc Kinh.