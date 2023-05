Hồ Trị An tiệm cận mực nước chết, người nuôi cá bè đứng ngồi không yên

Hồ Trị An tiệm cận mực nước chết

Những ngày gần đây, mực nước ở hồ Trị An (Đồng Nai) luôn ở mức thấp, thậm chí có thời điểm mực nước đo được là 50,5 mét, cách mực nước chết chỉ còn khoảng 0,5 mét.

Ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết: "Mực nước hồ Trị An hiện giảm sâu, tiệm cận mực nước chết. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong 13 năm qua".

Nhiều ngư dân trên hồ Trị An treo thuyền vì cá cạn kiệt, khó đánh bắt. Ảnh: Nha Mẫn

Mặc dù đã có những cơn mưa đầu mùa nhưng lượng nước trong hồ Trị An vẫn không thay đổi nhiều. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ hồ và đời sống người dân nơi đây.

Ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, hiện người dân sống quanh hồ Trị An gặp nhiều khó khăn do mực nước hồ Trị An xuống thấp chưa từng có. Nhiều đoạn hồ ngày thường nước ngập lên đến mấp mé nhà những hộ dân ven hồ. Tuy nhiên, hiện nay khắp nơi là những bãi bồi rộng lớn, khô cằn hoặc đầy cỏ dại.

Hồ Trị An khô cằn, nhiều ngư cụ nằm trơ trọi, chỏng chơ trên bãi bồi. Ảnh: Nha Mẫn

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết ông đã mưu sinh trên hồ Trị An bằng nghề đánh cá hơn 20 năm. Theo ông Nghĩa, hàng chục năm qua, đây là năm mực nước hồ xuống thấp nhất khiến việc mưu sinh gặp rất nhiều khó khăn.

Những năm trước vào mùa khô ông Nghĩa vẫn đánh bắt được 10 - 20kg cá mỗi ngày trên hồ, thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, mùa khô năm nay do nước xuống thấp, nhiều loại thủy sản cũng bị mắc cạn, chết một lượng lớn. Giờ mỗi ngày ông Nghĩa chỉ còn đánh bắt được từ 3kg - 7kg cá, thu nhập trở nên bấp bênh.

Ông Nghĩa cho biết việc đánh bắt cá ngày càng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nha Mẫn

“Mọi năm nước lên cao tuốt sát mé bờ gần nhà mấy hộ sinh sống ven hồ Trị An, vậy mà năm nay nước rút xuống tận đáy. Do nước khô cạn nên cá cũng cạn kiệt, giăng lưới không thu được bao nhiêu", ông Nghĩa nói.

Người nuôi cá bè thiệt hại nặng

Có mặt tại làng nuôi cá bè trên hồ Trị An đoạn xã Mã Đà, người dân ở đây cũng than ngắn thở dài vì nước xuống thấp, cá giống thả xuống bị chết, hao hụt nhiều. Nhiều chủ bè cá chuyển hướng sang đi câu, giăng lưới để kiếm thêm thu nhập.

Những bè cá hiện nay đa phần không dám thả thêm cá giống vì nước xuống thấp, cá giống vừa thả đã chết hết. Ảnh: Nha Mẫn.

Chị Lê Thị Phiên, chủ bè cá trên hồ Trị An cho hay: “Hiện nay mực nước xuống thấp như vậy nên thả cá giống là cá chết hết. Tôi mới thả 20.000 con cá giống mà chết gần hết vì nước cạn, đục. Cá cứ chết trắng bè cả nhà phải cùng nhau vớt đổ bỏ".

Cũng theo chị Phiên, hiện nay bè nhà chị đang để không, chưa dám nuôi lại vì sợ cá chết mất hết vốn liếng.

"Tính ra bè cá của nhà tôi bị thiệt hại 30 - 40 triệu đồng. Khu này nhiều nhà cá bè bị chết hết nên giờ không ai dám thả thêm cá giống", chị Phiên nói thêm.

Chị Phiên buồn bã cho biết hiện nay bè đành để trống vì cá giống thả trước đó đã chết hết. Ảnh: Nha Mẫn

Tương tự chị Lương Thị Xuân - hộ nuôi cá bè tại xã Mã Đà, em gái của chị Phiên - cho hay bè cá của ggia đình chị cũng bị chết hơn 15.000 con cá giống.

"Mọi năm từ sau Tết Nguyên đán, bè nuôi vẫn thả giống, dù nắng nóng nhưng nước trên hồ vẫn dồi dào nên không xảy ra tình trạng cá giống chết hàng loạt như năm nay. Năm nay mực nước xuống quá sâu dẫn đến ảnh hưởng nặng đến người nuôi cá bè trên hồ. Chúng tôi giờ chẳng biết kêu ai. Trước 1 con giống cá lăng trại giống bán ra là 1.500 đồng, bây giờ 1 con giống lên đến 2.800 đồng nên cũng khó có tiền để mua giống thả lại", chị Xuân nói.

Chị Xuân (bìa trái) cho biết, bè cá của chị ở nơi có mực nước xuống thấp nên 15.000 con cá giống đã lần lượt chết. Ảnh: Nha Mẫn

Về vấn đề này, chia sẻ với báo chí, đại diện Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai nói, mùa khô năm nay, mực nước hồ Trị An không chỉ cạn hơn so với mọi năm mà thời gian nước rút cũng khá dài. Khi mực nước xuống thấp, lòng hồ sẽ có những bãi cạn, eo ngách nên có nhiều đối tượng sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản theo kiểu tận diệt.



Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai, hiện nay diện tích đất bán ngập tạo thành những bãi bồi rất lớn nên nhiều người dân ở các tỉnh thành khác đến vui chơi, cắm trại tự phát rất phức tạp, gây khó cho công tác quản lý của khu bảo tồn.

"Việc du khách vui chơi tại lòng hồ không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý của đơn vị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tai nạn đuối nước, xả rác thải gây ô nhiễm môi trường...", ông Phước thông tin thêm.