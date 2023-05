Sáng 19/5, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao Sở Xây dựng phối hợp Sở NNPTNT Đồng Nai cùng nghiên cứu, đề xuất phương án nạo vét vùng đất bán ngập hồ Trị An.

Hồ Trị An đoạn cầu Mã Đà mực nước đang xuống rất thấp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Mục đích của việc nạo vét nhằm tăng diện tích trữ nước trên hồ Trị An. Bởi hiện nay, hồ Trị An đang cung cấp nước sinh hoạt cho trên 10 triệu dân nhiều tỉnh phía Nam. Gần đây, hồ Trị An mực nước xuống thấp, nhiều đoạn bị khô cằn tạo nên những bãi bồi lớn.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An (Vĩnh Cửu, Đồng Nai), mực nước hồ Trị An hiện giảm sâu, tiệm cận mực nước chết. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong 13 năm qua.

Người dân làng bè trên hồ Trị An gặp khó khăn vì nước xuống thấp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, mực nước hồ Trị An ngày 12/5 đo được là 51m, chỉ cách mực nước chết 1m, trong khi mực nước dâng bình thường của hồ là 62m. Lượng nước thấp do vào thời điểm cuối mùa khô, nhưng nhờ cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên nhà máy vẫn đang vận hành cả 4 tổ máy. Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du.

Hồ Trị An là hồ nhân tạo lớn nhất tỉnh Đồng Nai thuộc 4 huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Định Quán, Thống Nhất. Hồ rộng khoảng 32.000 ha, có dung tích chứa 2,7 tỷ m3 nước.