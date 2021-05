Hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản mùa dịch Covid-19

Sáng ngày 29/5, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 7 (khóa VII).

Tại hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 7, khóa VII, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng đối với dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào nông dân 5 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; dự thảo chương trình hành động của BCH T.Ư Hội NDVN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Vải thiều tại địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang khó khăn trong việc tiêu thụ. Ảnh: Đ.T

Ông Trần Trọng Trung - Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa chia sẻ: "Hiện tại, nông dân Khánh Hòa đang có số lượng lớn nông sản bị ứ đọng. Cụ thể, bưởi da xanh còn trên 100.000 tấn. Mặc dù giá bưởi da xanh xuống rất thấp (trước kia nông dân bán 60.000-70.000 đồng/kg nhưng thời điểm này giá bưởi chỉ 16.000 đồng/kg), nhưng nông dân vẫn khó tiêu thụ được. Ngoài bưởi da xanh thì xoài Úc cũng đang tồn 1.000 tấn. Hội ND tỉnh Khánh Hoà đã triển khai các công tác hỗ trợ hội viên nông dân như phối hợp Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh để tiêu thụ nông sản nhưng số lượng tiêu thụ chưa được nhiều".

Hoạt động Hội và phong trào nông dân 5 tháng đầu năm 2021 * 56.366 cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng. * Vận động viện trợ nước ngoài được trên 70 tỷ đồng. * Ủng hộ trên 15 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong làn sóng thứ 3 dịch Covid-19 vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã tích cực, nỗ lực kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết, đã có trên 30.000 tấn rau, củ, quả các loại; gần 5.000 tấn gà thịt, cá; trên 1,5 triệu quả trứng gia cầm được các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở kết nối tiêu thụ giúp bà con nông dân trong mùa dịch Covid-19.

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết: "Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các cấp Hội ND đã triển khai nhiều biệp pháp để giúp người nông dân tiêu thụ nông sản. Hội ND tỉnh đã có văn bản kêu gọi các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ thu mua nông sản cho nông dân trên toàn tỉnh. Đồng thời, kêu gọi kết nối các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các cá nhân quan tâm, hỗ trợ để giải cứu nông sản cho bà con nông dân".

Còn ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội ND Thanh Hóa cho rằng: "Các tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền vận động nông dân phòng chống dịch Covid-19 vừa phối hợp bộ ngành phát triển kinh tế".

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân

Đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, các đại biểu đều cho rằng Hội cần tiếp tục triển khai mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ nông dân.

Theo đó, Hội tăng cường phối hợp bộ, ngành nhất là Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương để tìm kiếm các thị trường mới. Đồng thời, tham mưu cho Thủ tướng chỉ đạo Bộ NNPTNT quy hoạch lại tổng thể về ngành nông nghiệp; phối hợp với các tổ chức tín dụng ban hành quy định về hỗ trợ nông dân trong mùa Covid-19…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá cao những hoạt động trong công tác hội và phong trào nông dân 5 tháng đầu năm 2021 mà các cấp Hội trong cả nước đạt được. Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, vượt lên khó khăn bởi thiên tai và dịch bệnh, các cấp Hội đã thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ T.Ư Hội.

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh trong chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cần có những điểm đột phá và điểm mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các cấp Hội NDVN cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp để xây dựng, củng cố, nâng cao mối quan hệ liên minh công nhân- nông dân- trí thức trong sản xuất, kinh doanh.