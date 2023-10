Hòa Bình: Công an xử lý nhóm phượt thủ che biển số, không giấy phép lái xe

Tối 13/10, thông tin từ Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 13/10, Đội CSGT-TT, Công an huyện Kim Bôi phối hợp Công an xã Kim Lập đã phát hiện nhóm thanh, thiếu niên gồm 13 người lập hội, nhóm tổ chức đi phượt, có chuẩn bị cờ, logo che biển số, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự ATGT.

Nhóm phượt thủ bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý. Nguồn: CAHKB.

Quá trình lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện phát hiện có những vi phạm quy định như: Thay đổi đặc tính xe (chế bô nổ); điều khiển xe đều không có giấy phép lái xe; không mang đăng ký xe; tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm; không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; che biển số, không gắn biển số.

Nhóm thanh, thiếu niên khoảng từ 17-24 tuổi. Trưởng nhóm được xác định là B.V.H (SN 2000, ở xã Kim Lập, huyện Kim Bôi) các thành viên còn lại ở các huyện Yên Thuỷ; Lương Sơn (Hoà Bình). Ngoài ra có các thành viên Xuân Mai; Ba Vì; Quốc Oai (Hà Nội) và Thanh Hoá.

Nhóm thanh, thiếu niên và 8 xe mô tô đã được bàn giao cho Đội CSGT-TT, Công an huyện Kim Bôi xử lý theo quy định.