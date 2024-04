Hòa Bình gặp mặt, tri ân Cựu chiến binh Điện Biên nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an, quân đội tiêu biểu.

Đặc biệt, buổi gặp mặt diễn ra ý nghĩa trang trọng và xúc động với những chia sẻ, hồi tưởng về một thời hào hùng của 22 cụ là Chiến sĩ Điện Biên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tặng quà tri ân các chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hải Hoài.



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trân trọng gửi tới các bác, các cô, các chú là Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cùng các đại biểu những lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cũng trong buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xin khắc cốt ghi tâm công lao của các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh tuổi thanh xuân, ước mơ, hoài bão và xương máu, xông pha vào nơi khói lửa, trận tuyến.

Cụ Lý Văn Ngoan ở thôn Đồng Tiến (xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Linh.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, khoa học, kịp thời và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác quy hoạch và tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ, dân chủ, minh bạch. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch.

Các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, đạt kết quả rõ nét; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Niềm tin của Nhân dân với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đó là: "Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước".

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho đối tượng người có công, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để người có công được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 6.002 người có công đang hưởng chính sách Nhà nước. Từ năm 2017 đến nay, quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được hơn 15 tỷ đồng; đã tặng hơn 1.250 sổ tiết kiệm tình nghĩa; xây mới, tu sửa, nâng cấp trên 6.699 nhà tình nghĩa. Qua đó từng bước giúp các gia đình chính sách, người có công vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cụ Lý Văn Ngoan, thôn Đồng Tiến (xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) bày tỏ sự vui mừng khi được Đảng, các cấp chính quyền tỉnh đã quan tâm, được gặp lại những người đồng chí, đồng đội đã cùng chiến đấu tại chiến trường năm xưa khi tuổi đã cao, người còn, người mất. Đây cũng là dịp cụ Ngoan một lần nữa chia sẻ về những nhiệm vụ của mình và đồng đội đã cống hiến, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".