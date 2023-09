Hòa Bình: Một công nhân mỏ đá Minh Thành bị rơi xuống núi tử vong

Ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện lãnh đạo xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, cho biết: Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 10/9, UBND xã Thanh Cao nhận được tin báo, tại mỏ đá Minh Thành xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình xử lý đá trên cao, khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh B.V. C. (SN 1988), có hộ khẩu thường trú tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do anh C. leo núi để cậy đá, dọn dẹp khu vực khai thác đá thì bị tuột đầu mối buộc giữa dây an toàn và đai bảo hiểm khiến anh C. rơi xuống chân núi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại mỏ đá Minh Thành khiến anh C. tử vong. Ảnh: P.H.

Lãnh đạo xã Thanh Cao cũng cho biết, trước đây, anh C. cũng đã làm việc tại mỏ đá Minh Thành nhưng đã nghỉ việc được 3 tháng nay. Sau khi nghỉ việc tại mỏ đá anh C. đã rút bảo hiểm lao động. Khi anh C. đi làm trở lại tại mỏ đá Minh Thành thì xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm nói trên.

"Anh C. có vợ và 2 con nhỏ, vợ anh hiện đang bị thoát vị đĩa đệm không thể đi làm. Anh C. là lao động chính trong gia đình. Ngay sau vụ việc xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân", vị lãnh đạo xã Thanh Cao nói.

Được biết, Mỏ đá Minh Thành thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Thành. Đầu năm 2022, tại mỏ đá Minh Thành cũng đã từng xảy ra vụ việc đá rơi làm 1 người tử vong.