Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: "Xuất phát từ việc trêu đùa"

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Quách Thế Anh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Bình, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết: Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng xảy ra vào tháng 10/2022. Vụ việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, vào giờ ra chơi. Sau đó, học sinh trong lớp có quay clip nhưng không báo với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nên nhà trường và phụ huynh đều không biết. Nam sinh bị đánh trong vụ việc là em N.V.D.

Sau khi clip được phát tán trên mạng, nhà trường mới biết và tiến hành xác minh vụ việc. Hôm nay (ngày 8/5), nhà trường đã tổ chức 2 cuộc họp riêng. Cuộc họp thứ nhất với các em học sinh liên quan đến vụ việc để xác minh lại toàn bộ vụ việc xảy ra. Cuộc họp thứ hai với phụ huynh học sinh. Thành phần đầy đủ ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội, bảo vệ, đại diện công an xã.

"Thực ra không có mâu thuẫn gì, chỉ xuất phát từ việc trêu đùa, học sinh đẩy nhau, sau đó nhảy vào đánh nhau như vậy thôi, chứ không có mâu thuẫn sâu xa, to tát gì cả", Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Bình cho hay.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở trường TH&THCS An Bình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: Xin lỗi ban giám hiệu nhà trường

Theo thầy Quách Thế Anh, về cuộc họp với phụ huynh, đối với em D, gia đình phụ huynh thống nhất giải quyết theo hướng cho em D đi kiểm tra sức khỏe, nếu có vấn đề về sức khỏe thì các gia đình liên quan đến vụ việc chịu chi phí. Gia đình phụ huynh các bên liên quan giải quyết hài hòa với nhau.

Còn với nhà trường, các em học sinh liên quan đến vụ việc, sẽ xem xét thực hiện và xử lý theo quy định của nhà trường. Học sinh, giáo viên vi phạm đến đâu nhà trường sẽ xử lý đến đó.

"Đây là sự việc không mong muốn, nếu chúng tôi biết thì chúng tôi xử lý triệt để để không xảy ra tình trạng đó. Học sinh không chủ ý đưa lên mạng mà gửi nhầm lên nhóm Zalo lớp nên phụ huynh mới biết được. Hôm nay, tất cả các phụ huynh có mặt tại cuộc họp khẳng định rằng không hề biết có video này, nhà trường cũng không biết.

Khi chúng tôi biết sự việc, chúng tôi đã phối hợp với gia đình học sinh và hứa hôm nay sẽ mời các em học sinh và phụ huynh học sinh liên quan đến vụ việc đến để giải quyết triệt để. Chứ không phải vì một cái gì đó mà chúng tôi giấu không xử lý, do chúng tôi không biết. Sáng nay, tại cuộc họp, chúng tôi phân tích, các đồng chí công an đã phân tích và đến cuối buổi, gia đình có lời xin lỗi chính thức đến ban giám hiệu nhà trường, do bức xúc và có suy nghĩ nông nổi nên đã đưa lên mạng", Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Bình cho biết.