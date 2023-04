Công an vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường Công an vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường

Cơ quan công an đã vào cuộc làm việc về một số nội dung liên quan đến sự việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên đại học Vinh, Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường. Sự việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua.

Bình luận 0