Rộ tin Hoa hậu Hương Giang lấy chồng vào năm 2024?

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện áo dài duyên dáng trước dịp Tết Nguyên đán 2024. Đi kèm với bức ảnh này, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 viết dòng chú thích: "Bỉ ngạn hồng, năm sau lấy chồng".

Ngay sau đăng tải bức ảnh của Hoa hậu Hương Giang thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ: "Chú rể là ai vậy chị?"; "Mong chờ ngày này đã từ lâu! Chúc mừng Hoa hậu Hương Giang!"; "Ôi! Đầu năm 2024 chị lấy chồng thật không?"...

Trước những băn khoăn từ cộng đồng yêu nhan sắc, Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Nguyễn Tường San để lại bình luận bên dưới bài đăng của đàn chị: "Chờ thôi ạ!".

Hoa hậu Hương Giang bất ngờ lấy chồng vào năm 2024? (Ảnh: FBNV)

Sáng 27/1, PV Dân Việt đã liên hệ với Hoa hậu Hương Giang xoay quanh đồn đoán về việc cô được cho là lên xe hoa năm 2024. Phía quản lý của Hoa hậu Hương Giang chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Đó là chuyện riêng tư của Hoa hậu Hương Giang và dòng chia sẻ trên Facebook theo "trend" hoa bỉ ngạn, Hương Giang cũng không có xác nhận chuyện tình cảm".

Được biết, đây là "trend" mới của giới trẻ trong những ngày gần đây. Xu hướng này được cho là xuất phát từ tài khoản TikTok có tên @manchausa96, với nội dung về ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn.

Trước đó, Hương Giang và Matt Liu thành đôi sau chương trình Người ấy là ai năm 2020. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, ăn uống cùng hội bạn thân và có những khoảnh khắc đầy tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuối năm 2021, Matt Liu từng gây chú ý khi đăng ảnh ngọt ngào bên Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và nhắn nhủ đầy tình cảm: "Dù có gặp khó khăn như thế nào anh vẫn sẽ ở cạnh em, tâm sự với em, giải quyết cùng em, đồng hành và hỗ trợ em trong mọi thử thách trong tương lai".

Hương Giang và Matt Liu thành đôi sau chương trình Người ấy là ai. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Hương Giang kín tiếng về chuyện tình cảm

Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, Hương Giang gây bất ngờ chia sẻ chuyện đã "đường ai nấy đi" với Matt Liu. Cụ thể, giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man (Tạm dịch: Luôn bên cạnh bạn, người đàn ông đặc biệt của tôi)".Thời điểm đó, phía Hoa hậu Hương Giang xác nhận thông tin cô chia tay Matt Liu sau 2 năm hẹn hò.

Hiện tại, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô vẫn chưa công khai người yêu mới sau khi "đường ai nấy đi" với Matt Liu.

Hoa hậu Hương Giang kín tiếng về chuyện tình cảm. (Ảnh: FBNV)

Hương Giang từng gây chú ý từ khi tham gia Vietnam Idol 2012. Với kết quả Top 4 chung cuộc, cô tiếp tục tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" và ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Việc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp này giúp sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1992 ngày càng thăng tiến. Cô đảm nhận nhiều vai trò như ca sĩ, giám khảo... và tích luỹ được khối tài sản không ít người mơ ước.

Được biết, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 sở hữu loạt xế hộp "khủng" như: Xe Porsche Cayenne 2020 màu nâu ánh kim hạng sang có giá gần 5 tỷ đồng. Năm 2018, Hương Giang mua cùng một lúc 2 chiếc xe sang có tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn là chủ nhân của chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Gần đây nhất, cô chia sẻ hình ảnh mới tậu chiếc xe sang có giá khoảng 8 tỷ đồng...