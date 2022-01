Hoa hậu Mỹ bất ngờ nhảy lầu tự tử ở tuổi 30

Sự ra đi của Cheslie Kryst khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Ảnh: The Hollywood Reporter

Hoa hậu Mỹ 2019 Cheslie Kryst đã qua đời ở tuổi 30, gia đình cô xác nhận với tờ People.

Các nhà chức trách cho biết Kryst đã chết hôm Chủ nhật (30/1) sau khi nhảy từ tòa nhà Orion 60 tầng ở 350 phía tây Đường 42, Thành phố New York vào khoảng 7 giờ 15 sáng theo giờ địa phương, The New York Post đưa tin. Kryst được cho là sống trên tầng 9 của tòa nhà và được nhìn thấy lần cuối trên sân thượng tầng 29.

"Trong nỗi buồn vô hạn này, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của Cheslie yêu quý. Những đóng góp của cô là nguồn cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Cô ấy luôn quan tâm, yêu thương và truyền năng lượng tích cực cho người khác", gia đình của Kryst cho biết trong một tuyên bố hôm 30/1.

Gia đình nói thêm: "Cheslie luôn thể hiện tình yêu thương và giúp đỡ người khác, cho dù thông qua công việc luật sư, với tư cách Hoa hậu Mỹ hay người dẫn chương trình Extra. Điều quan trọng nhất, với tư cách là một người con gái, em gái, bạn bè, người cố vấn và đồng nghiệp, chúng tôi hiểu rằng những thành tựu của cô sẽ còn mãi".

Gia đình của Kryst yêu cầu không bình luận gì thêm sau cái chết của Hoa hậu.

Đài Extra cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Kryst và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả gia đình và bạn bè của cô. "Trái tim của chúng tôi tan vỡ", tuyên bố cho biết. "Cheslie không chỉ là một phần quan trọng trong chương trình của chúng tôi, cô ấy còn là một thành viên của gia đình Extra".

Kryst, một luật sư, đã đăng quang Hoa hậu Mỹ với tư cách Hoa hậu Bắc Carolina vào tháng 5/2019.