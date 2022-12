Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu trình diễn trang phục "Chiếu Cà Mau", quảng bá làng nghề đến Miss Universe 2022

"Chiếu Cà Mau" là tác phẩm xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Trang phục Dân tộc - National Costume của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa cùng những nét đặc trưng, độc đáo của văn hóa Việt Nam. Đây là một sáng tạo của nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Quốc Việt.



Ngọc Châu giới thiệu trang phục Chiếu Cà Mau cho báo giới và khán giả TP.HCM

Trang phục được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề dệt Chiếu Cà Mau, một làng nghề thủ công lâu đời nằm ở cực Nam của tổ quốc. "Chiếu Cà Mau" được làm hoàn toàn từ "lát", một chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường.

Để phù hợp với vóc dáng Ngọc Châu cũng như tạo sự nổi bật hơn cho trang phục, NTK đã cùng ê kíp tiến hành chỉnh sửa, thiết kế thêm nhiều chi tiết so với bản gốc trước đó. Theo đó, "Chiếu Cà Mau" được sử dụng phương pháp in nhiệt tạo ra pattern chiếu, đính kết tỉ mỉ và tinh xảo những họa tiết đặc sắc, sử dụng kỹ thuật may rã rập bọc viền, dựng 3D tạo ra những đường nếp mềm mại tôn lên đường cong cơ thể người mặc.

Hoa hậu Ngọc Châu rạng rỡ trong trang phục dân tộc

Phần cánh có những xếp nếp tạo khối 3D, được lộng kẽm chắc chắn, độ xòe layers các màu được xử lý rõ nét hơn, ngoài ra phần cánh được dựng như một chiếc quạt đang xoè hàm ý đủ đầy, sung túc và thịnh vượng. Những bó lát được nhuộm màu sặc sỡ trên phần cánh đều mang một thông điệp riêng. Màu đỏ mang đến sự may mắn và hạnh phúc chứa đựng đam mê nhiệt huyết, màu vàng mang đến sự tỏa sáng niềm hy vọng và sự lạc quan. Màu xanh tượng trưng sự sinh sôi, phát triển còn màu tím lại mang lại sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo.

Phần nón thay chất liệu mây đan mịn, đỉnh nón là biểu trưng ngôi sao rực rỡ của Miss Universe, đính kết hoàn toàn bằng hơn 200 viên đá Swarovski nhằm truyền tải sức mạnh, ý chí và sự nỗ lực.



Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công là tác giả bộ trang phục Chiếu Cà Mau được Ngọc Châu mang đến Miss Universe 2022

Xuất hiện trong chương trình với nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái tự tin, rạng rỡ, Hoa hậu Ngọc Châu diện trang phục được đính kết tinh xảo và đẹp mắt của nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong. Ngoài ra, Chung Thanh Phong cũng là NTK đồng hành chính thức, đảm nhận thiết kế và thực hiện trang phục dạ hội trình diễn đêm Bán kết - Chung kết cho Ngọc Châu.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu

Ngọc Châu đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2022

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO UniMedia, đại diện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp này: "Hoa hậu Ngọc Châu là một hình mẫu Vinawoman lý tưởng về sự bản lĩnh, kiên định và những nỗ lực bền bỉ không ngừng để chinh phục những thành công mới. Trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022, Ngọc Châu cho chúng tôi niềm tin rất lớn khi ở Ngọc Châu luôn dồi dào năng lượng tích cực, ham học hỏi cùng sức mạnh nội lực vô cùng mạnh mẽ".

Nằm trong lộ trình chuẩn bị, Ngọc Châu là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Universe được xuất ngoại để đào tạo và huấn luyện bài bản với các chuyên gia quốc tế tại Philippines và Mỹ.

Nói về bản thân trước thềm chinh chiến Miss Universe, Ngọc Châu cho biết: "Châu đã sẵn sàng 100% để đến nước Mỹ và đang rất hào hứng với mong ước được chinh phục Giấc mơ Hoàn vũ của mình. Ở thời điểm hiện tại, Châu rất hạnh phúc và tự hào khi chính thức nhận sash đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Sau quá trình được huấn luyện khắc nghiệt và trang bị các kỹ năng đặc biệt, Châu cảm thấy tự tin, quyết tâm và sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu xác lập được thành tích cao hơn cho Việt Nam.

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt ở Miss Universe 2022, Châu chọn cách giữ ổn định năng lượng, duy trì phong độ, luôn nhớ tiến về phía trước và cần thể hiện trọn vẹn tốt nhất giá trị của bản thân. Một Ngọc Châu từng đương đầu với nhiều thử thách, giờ đây khắc nghiệt càng nhiều càng khiến Ngọc Châu quyết tâm nhiều hơn nữa."