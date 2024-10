Nghệ sĩ Hồng Đào: "Hoa hậu Thùy Tiên là ngôi sao tương lai của điện ảnh Việt"

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên và dàn nghệ sĩ, diễn viên góp mặt trong phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng" gồm: Nghệ sĩ Hồng Đào, Thiên An, Samuel An... đã có buổi giao lưu với khán giả tại TP.HCM. Trong phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", nghệ sĩ Hồng Đào vào vai mệ Bích, bà chủ một gia tộc tiếng tăm. Hoa hậu Thùy Tiên vào vai cô hầu gái tên Phượng, Thiên An đảm nhận nhân vật con dâu thứ hai của bà. Cả ba nghệ sĩ cùng chọn trang phục truyền thống và giống nhân vật cho sự kiện giới thiệu phim.

Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi diện áo dài truyền thống màu đen cùng phong cách trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng, thanh lịch. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Hồng Đào khen Hoa hậu Thùy Tiên thông minh, không ngại khó

Tại sự kiện, nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời khen cho Thiên An và Hoa hậu Thùy Tiên. Trong đó, nghệ sĩ Hồng Đào khen ngợi Thiên An siêng năng, đi làm đúng giờ, đóng tốt các cảnh về tình mẫu tử khiến nữ nghệ sĩ cảm động. Riêng Hoa hậu Thùy Tiên, nghệ sĩ Hồng Đào đánh giá cô là người thông minh, nhạy cảm, làm việc quyết tâm, luôn nỗ lực và sẵn sàng với mọi cảnh quay khó.

"Hoa hậu Thùy Tiên là một người thông minh và luôn có sự nỗ lực. Tôi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Huế của Tiên dù trước đó Tiên nói không được. Ngoài ra, Thùy Tiên còn là người không ngại khó, làm gì cũng rất quyết tâm và muốn mang đến điều tốt nhất mà không ngại quay đi quay lại.

Nếu đây phim đầu tay của Thùy Tiên thì tôi nghĩ Tiên có một tiềm năng lớn về diễn xuất. Tiên là một người có khả năng, xinh đẹp, quyết tâm và nhạy cảm. Với những điều đó, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ trở thành một ngôi sao tương lai của điện ảnh Việt Nam", nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Trong ảnh từ trái sang: Hoa hậu Thùy Tiên, nghệ sĩ Hồng Đào và Thiên An cùng diện áo dài duyên dáng. (Ảnh: NVCC)

Clip: Nghệ sĩ Hồng Đào hết lời khen ngợi Hoa hậu Thùy Tiên khi cùng đóng phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng". (Nguồn: NVCC)



Nói về vai diễn trong phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", Hoa hậu Thùy Tiên cho biết: “Tôi không phải là người yêu thích thể loại phim kinh dị. Tôi rất ít khi ra rạp để xem phim kinh dị. Tuy nhiên, ở bộ phim "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", điều khiến tôi đảm nhận vai phụ trong phim vì kịch bản hấp dẫn và vì sự đa dạng trong tâm lý của nhân vật này giúp tôi có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân đối với một vai diễn đầu tay”.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên đã kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International vào ngày 25/10/2022. Người đẹp sinh năm 1998 từng gây chú ý khi tiết lộ thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Chia sẻ với Dân Việt, Miss Grand International 2021 cho biết, cô muốn duy trì việc học Thạc sĩ, kinh doanh và "lấn sân" sang những lĩnh vực khác, trong đó có diễn xuất. "Tôi thấy khá hứng thú với lĩnh vực này và muốn tìm hiểu nó. Tôi mong muốn làm mới bản thân cũng như mang đến những khía cạnh mới hơn cho quý vị khán giả", Thùy Tiên cho hay.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. (Ảnh: FBNV)

Tháng 6/2024, Hoa hậu Thùy Tiên báo tin vui khi cô trở thành Thạc sĩ ở tuổi 26: "Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc học Thạc sĩ nhưng vì những người đang theo dõi và đồng hành cùng mình, tôi cũng mong muốn và hy vọng bản thân có thể truyền tải một chút động lực nho nhỏ để có thể giúp ích cho các bạn, dù là nhỏ thôi cũng được.

Cảm ơn tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người, những điều đó đã cho tôi có thêm động lực để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân nhiều hơn nữa".

Được biết, Hoa hậu Thùy Tiên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Theo người đẹp sinh năm 1998, đây là trường đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có quy mô lớn nhất tại Thụy Sĩ. Tháng 11/2024, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ chính thức lên đường sang Thụy Sĩ để nhận bằng tốt nghiệp.