Triển lãm "Gieo Tổ ấm 2022" bắt đầu từ 12/05/2022 và kéo dài trong 4 tuần với sự tham gia của rất nhiều hoạ sỹ chuyên nghiệp như Mai Xuân Oanh, Bùi Tiến Tuấn, Hùng Rô, Bùi Văn Tuất, Phạm Xuân Trung, Vũ Mười … Triển lãm đặt mục tiêu đóng góp thành công 1 tỷ đồng xây 20 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế trong năm 2022.

"Gieo Tổ ấm" được tổ chức lần thứ 2 để quyên góp qua triển lãm bán tranh của các hoạ sỹ Việt Nam nhằm mang đến cho người nghèo những căn nhà mới giúp đổi đời nhiều gia đình nghèo. Mỗi gia đình nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Hoạ sỹ Ngô Trần Vũ sáng lập chương trình cho biết "Gieo Tổ ấm 2022 là triển làm lần thứ 2 được tổ chức cùng tên gọi và nằm trong các cuộc triển lãm từ thiện như "Cây đời mãi xanh", "Xuôi dòng sông thu".

Chúng tôi đã tổ chức bán tranh online nhiều năm qua và trao 51 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ của các hoạ sỹ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trên toàn quốc qua trang Vietnam Art Space và All About Art and Artist. "Gieo Tổ ấm" thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập trong và ngoài nước bởi số lượng tranh rất lớn, chất lượng với giá hợp lý".

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Tác phẩm "Ngàn cánh hạc" của Bùi Tiến Tuấn. Ảnh: BTC.

Tác phẩm "Hoa đồng nội" của Mai Xuân Oanh. Ảnh: BTC.

Tác phẩm "Non sông liền một giải" của tác giả Hùng Rô. Ảnh: BTC.

Tác phẩm "Phố Hà Nội" của tác giả Phạm Xuân Trung. Ảnh: BTC.

Tác phẩm "Lao xa" của Bùi Văn Tuất.

Tấc phẩm "Di cư" của Vũ Mười. Ảnh: BTC.

