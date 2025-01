Lời chúc đầu Xuân: Bạn đọc Dân Việt gửi gắm tâm tư, tình cảm và ước vọng tươi đẹp trước thềm năm mới! Lời chúc đầu Xuân: Bạn đọc Dân Việt gửi gắm tâm tư, tình cảm và ước vọng tươi đẹp trước thềm năm mới!

Chúc cho thế giới hết can qua; Năm mới an vui đến mọi nhà; Việt Nam thần tốc chuyển đổi số; Kỷ nguyên vươn mình, thỏa khát khao. Hay: Năm Tỵ đã đến; Rước lộc vào nhà; May mắn bao la; Nhà nhà đủ đầy; Sức khỏe, may mắn; Hạnh phúc sum vầy... là những lời chúc đầu Xuân bạn đọc gửi đến người thân, quê hương, đất nước...

Dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN do Báo điện tử Dân Việt tổ chức dịp Tết Nguyên đán 2025 tính đến hiện tại đã nhận được hàng nghìn lời chúc hay và ý nghĩa từ bạn đọc khắp nơi gửi về Tòa soạn. Trong đó có những lời chúc của cô giáo dành cho học trò, người vợ dành cho chồng đi làm xa không thể về nhà đoàn tụ dịp Tết, lời chúc đầu Xuân đong đầy yêu thương gửi đến những người nông dân, quê hương, người lính biên cương và lính đảo... Thông qua những lời chúc đầu Xuân ý nghĩa giúp trao đi những yêu thương, thể hiện niềm ước vọng hay đơn giản là mang lại cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc cho những người thân, từ đó vững bước vào năm Ất Tỵ 2025 đầy hứng khởi. CÁCH THỨC THAM DỰ - Độc giả có thể gửi những lời chúc Tết dành cho các đối tượng bao gồm: Gia đình; thầy cô; người thân; bạn bè; đồng nghiệp; bản thân; hoặc các đối tượng chung như: thế giới; đất nước; tỉnh; thành; làng xã... - Lời chúc có thể được thể hiện dưới nhiều thể loại như: Thơ, câu đối, văn xuôi..., độ dài tối đa 200 từ, bằng tiếng Việt. Có thể kèm hình ảnh minh họa, với tiêu đề phản ánh nội dung chính của lời chúc Tết (phần này không bắt buộc). - Mỗi độc giả có thể gửi nhiều lời chúc Tết khác nhau. Trong bài viết, độc giả cần ghi rõ họ tên, địa chỉ (tên tỉnh, thành phố) và số điện thoại (bắt buộc, để BTC liên lạc trong trường hợp bạn đọc may mắn nhận lì xì). Với hình thức comment trên mạng xã hội, độc giả gửi các thông tin cá nhân thông qua phần Tin nhắn (Messenger). - Ban Tổ chức toàn quyền biên tập và lựa chọn đăng tải các lời chúc của độc giả nhằm phù hợp với tiêu chí của báo, đảm bảo không làm sai lệch với nội dung ban đầu của độc giả. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: Từ ngày 24/1/2025 đến 03/02/2025 (ngày 25/12 Âm lịch đến ngày mùng 6 Tết). Ban Tổ chức sẽ công bố các độc giả may mắn nhận lì xì năm mới vào ngày 05/02/2025 (mùng 8 Tết). 2. Hình thức tổ chức: Báo điện tử Dân Việt tiếp nhận lời chúc của bạn đọc tại 3 địa chỉ: Comment trực tiếp dưới bài viết phát động; trên Fanpage của Báo điện tử Dân Việt (https://www.facebook.com/baodientu) và thông qua email: loichucdauxuan2025@gmail.com. Sau đó, BTC chọn ra những lời chúc hay để đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt . Khép lại dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN, Báo điện tử Dân Việt sẽ chọn ra 10 lời chúc hay và ý nghĩa nhất để trao lì xì tới bạn đọc trong dịp đầu năm mới. Mỗi lì xì trị giá 1 triệu đồng .