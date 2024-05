Hoàng đế Khang Hi ăn uống ra sao để trường thọ?

Dẫu là một Hoàng đế, không thiếu những cao lương mỹ vị nhưng Khang Hi vẫn chủ trương ăn uống hợp lý, không được tùy tiện. Ông rất coi trọng vai trò của việc ẩm thực đối với sức khỏe. Chẳng phải ngẫu nhiên, dù là ông vua có nhiều vợ nhất triều đại nhà Thanh, Khang Hi sống đến 68 tuổi, một trong những vị hoàng đế cao tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Khang Hi là vị Hoàng đế có kiến thức sâu sắc về y học. Nguồn: Internet.

1. Ăn uống điều độ

Trong những bữa ăn hằng ngày của Khang Hi thường không cầu kỳ. Trong những sử sách còn ghi chép lại, người ta không tìm thấy nhiều những món ăn được chế biến từ thịt trong các bữa ăn của Khang Hi.

Khang Hi thích ăn những món được chế biến từ cá, tôm và rau. Khang Hi từng nói: "Đạo dưỡng sinh, phải lấy việc ăn uống làm đầu. Ta từ khi lên ngôi đến nay, những món ăn hầu hết đều rất bình thường".

Khang Hi cũng rất chú ý đến sự điều độ trong ăn uống. "Những thức ăn dù ngon đến bao nhiêu, cũng không nên ăn quá nhiều".

2. Ăn nhiều rau quả

Khang Hi chủ trương, người già nên ăn đạm bạc, ăn nhiều rau, quả có lợi hơn cho sức khỏe. Khang Hi từng nói, đó chính là lý do khiến ông đến già vẫn khỏe mạnh, tráng kiện.

Ông còn chủ trương không uống rượu và hút thuốc. Ban đầu, Khang Hi vốn nghiện thuốc nhưng vì sau đó muốn toàn dân bỏ hút thuốc, tự ông phải bỏ trước. Đồng thời, coi đó như một việc rèn luyện sức khỏe của mình.

3. Ăn uống phải có chọn lựa

Đối với việc ăn uống, Khang Hi cho rằng, nên căn cứ vào địa tạng của từng người để lựa chọn thức ăn và cách ăn cho thích hợp. Khang Hi nói: "Địa tạng mỗi người khác nhau, vì vậy nên lựa chọn cái thích hợp với mình".

Khang Hi cũng đưa ra những căn cứ để lựa chọn bao gồm: Con người, thời gian, địa điểm, và bệnh tật.

Về con người: Trong cách nhìn của Khang Hi, nghĩa là giữa bố mẹ, anh chị em cũng không được cưỡng ép. Mỗi người thích hợp với một thức ăn và cách ăn riêng. Những thức ăn không thích hợp với người khác thì không nên ép họ.

Về thời gian: Tức mùa nào phải ăn thức đó. Khang Hi cho rằng, yêu cầu và sự hấp thu của con người trong mỗi mùa không giống nhau. Vì vậy, ông cực lực phản đối việc ăn những thứ trái mùa.

Về địa điểm: Ông cho rằng, các thức ăn sản sinh ở những vùng khác nhau cũng sẽ đem lại những tính năng khác nhau đối với cơ thể con người.

Về bệnh tật: Khang Hi cho rằng, đối với những người bị bệnh, việc lựa chọn thức ăn phải phù hợp với yêu cầu dưỡng bệnh của người đó.

Những năm tuổi già, Khang Hi còn một thói quen là sau khi ăn xong, luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nghe chuyện vui, nói chuyện cười. Ông nói, làm như vậy sẽ giúp cho tiêu hóa tốt hơn, có lợi cho sức khỏe. "Sau khi ăn xong, ta thường nói chuyện vui hoặc giả nhìn những đồ vật mà mình thích. Như thế giúp việc tiêu hóa dễ dàng hơn, rất có lợi cho sức khỏe".